Un escriptor espanyol demana boicot i censura als polítics que s'expressin en català

Ja fa temps que se sap que l'escriptor espanyol Arturo Pérez-Reverte és un supremacista espanyolista que predica la supeditació de la resta de llengües i cultures a la seva.

També fa temps que Pérez-Reverte va aprendre que un pic cada tant ha de segregar espasmes anticatalans perquè els amos que el mantenen estiguin contents.

El seu darrer desficaci catalanòfob és una piulada a la xarxa X en la qual diu que cal fer boicot als polítics que gosin fer declaracions públiques en llengua catalana: «Critiquen que certs ultres de Junts es neguin a parlar espanyol quan responen a periodistes no catalans. I no hi veig el problema. N'hi hauria prou que els mitjans no traduïssin el que diuen, o no ho emetessin. Tinc la certesa que tots parlarien en un castellà impecable».

Així doncs, per a l'escriptor espanyol als polítics que gosin parlar en català se'ls ha d'aplicar la censura.