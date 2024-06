Ben Amics dona a conèixer les nominacions a Siurell i Dimoni Rosa de 2024

Ben Amics ha donat a conèixer aquests dies les nominacions als Premis Siurell Rosa i Dimoni Rosa. L'entitat de defensa dels drets del col·lectiu LGTBI+ atorga aquests guardons des de l'any 1995.



El Siurell Rosa s'atorga a aquella persona, entitat o institució que hagi destacat per la seva lluita o accions a favor de la llibertat i per la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI+ durant l'any.



Per contra, el Dimoni Rosa castiga públicament a aquella persona, entitat o institució que ha fomentat la discriminació i la LGTBI+ fòbia, o actuat en contra la llibertat del col·lectiu LGTBI+ durant l'any.



Els resultats d'aquesta votació els coneixerem a la Gala d'entrega dels Premis Siurell Rosa i Dimoni Rosa que es celebra el 28 de juny, al Parc de Ses Estacions de Palma, durant la revetla de l'Orgull LGTBI+ 2024.



Les nominacions del Siurell Rosa 2024 son les següents:



PODCAST-A QUIÉN LE IMPORTA: Programa LGTBI que fins al canvi de govern s'emetia a Radio Calvià però actualment està presentat i autogestionat per Valeriano Rodríguez, que setmanalment repassa l'actualitat del col·lectiu LGTBI, donant altaveu i aportant propostes culturals d'interès pel col·lectiu LGTBI.



VÁNDALAS: Associació de dones LBT entre 35 i 60 anys, que proporciona una xarxa de cures i suport a les seves participants. L'associació compta amb un grup motor i s'articula a través d'una plataforma digital, cobrint els interessos de les pròpies participants, basant-se en un cercle de seguretat i respecte. Desde Vàndalas es fan activitats de tot índole oferint un espai segur per la socialització.ats de tot índole oferint un espai segur per la socialització de dones del col·lectiu.



FADES: Grup musical format per Ferran, Vicenç i Àngel, amb l'objectiu de fer gaudir al públic jove amb lletres en català i reivindicació LGTBIQ+. FADES combina pop, house i música urbana. Elles mateixes es defineixen com a performers i són autoproductores dels seus temes, aportant al panorama musical illenc una proposta única i reivindicativa.



Les nominacions del Dimoni Rosa 2024 són els següents:



MERCEDES CELESTE, PORTAVEU DE L'AJUNTAMENT DE PALMA: Per eximir de responsabilitat davant la inacció d'un funcionari públic front una agressió LGTBIfòbica a un autobús de l'EMT de Palma i la manca de protocols enfront d'agressions LGTBIfòbiques als serveis públics.



IBSALUT: Per la manca de solucions i informació cap a les dones trans sobre la cirurgia de reassignació genital, en finalitzar el contracte amb el govern anterior i no prestar el servei durant 2 anys, sense cap mena d'acompanyament ni informació cap a les pacients afectades.



GABRIEL LE SENNE (VOX): Com a president del Parlament de les Illes Balears, per les seves constants declaracions i mostres de intolerància contra les persones LGTBI amb el vistiplau del PP, amb reiterades afirmacions i accions profundament anticonstitucionals.



Podeu votar els nominats a través del següent enllaç.