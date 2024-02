Jaume Sastre: «Pedro J. Ramírez és un 'terrorista'»

L'activista Jaume Sastre ha fet un nou comunicat al seu perfil a les xarxes on fa una reflexió a partir de la pregunta que es feia, fa uns dies, Vicent Sanchis al diari El Món: 'Pedro Jota és un terrorista?' Jaume Sastre contesta la pregunta: «L'altre dia, 10 de febrer, Vicent Sanchis se demanava públicament: "Pedro Jota és un terrorista? Naturalment, que Ramírez és un 'terrorista'! I un dels més grossos, dels més sanguinaris, cruels i psicòpates! El que passa és que no va assassinant la gent amb un ganivet, una pistola o una bomba sinó que la seva arma preferida són les fake news, la mentida, la difamació, les campanyes sòrdides i de linxament, la publicació premeditada i planificada de proves falses creades pels seus còmplices policies i guàrdia civils, jutges i fiscals corruptes i prevaricadors. Pedro J. Ramírez és un terrorista de coll blanc, de camisetes immaculades, corbates impol.lutes i de calçons amb retranques sempre acabats de planxar. P.J. Ramírez no s'embruta les mans amb sang sinó que mata amb proves falses i gual que els seus amics, jutges i fiscals prevaricadors, autèntics terroristes de la toga, maten amb sentències injustes. Tothom pot acabar essent una víctima del terrorisme periodístic de Pedro J. Ramírez, tot i que les seves víctimes preferides són els catalans (tots els mallorquins inclosos, si bé, té una addicció especial per col·leccionar cadàvers d'empresaris i de polítics) a qui considera una subespècie humana mafiosa i corrupta amb una llengua i una cultura odiosa que cal exterminar. Però bé, com he dit abans, tothom és susceptible d'acabar essent una víctima del periodisme terrorista de Pedro J. Ramíez i dels seus esbirros (Jiménez Losantos, Eduardo Inda, Esteban Urreiztieta, Agustín Pery i companyia): basta que l'atzar converteixi una persona qualsevol en un obstacle en el camí del psicòpata Ramírez cap al poder absolut de poder posar i llevar presidents de govern i de consells d'administració, de ministres i de consellers segons la seva voluntat dèspota, interessada, egòlatra i obsessionada per acaparar fama i doblers. Proves del que dic? Aquí en teniu una de categòrica, cruel, dramàtica i incontestable:»

Sastre acompanya la seva reflexió amb un article que explica el suïcidi de la dona d'un policia, a causa de la persecució que va patir per part de Pedro J. Ramírez.