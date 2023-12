Ruta de l'Estendard amb l'historiador Gaspar Valero

Una trentena de persones han participat aquest dissabte matí, 30 de desembre, a la 'Ruta de l'Estendard'. L'historiador i escriptor, Gaspar Valero, els ha conduït al llarg d'un itinerari pel centre de Palma per donar a conèixer la història de Mallorca i els fets succeïts durant la conquesta catalana de Mallorca.

Davant el monument a Jaume I, Valero ha explicat: «Aquest és l'escenari bèl·lic que ve de La Real cap a la ciutat, Madina Mayurqa, la Porta Pintada Nova, just devora la murada antiga, la medieval. El monument va ser treballat en dues fases, el 1913, la reina Isabel de Borbón va inaugurar la peanya, conta una llegenda que està feta amb trossos de la murada. El dia de Sant Sebastià de 1927 varen inaugurar el monument sencer, escultura de bronze d'Enric Clarasó i Daudí».

La ruta continuà pel carrer de Sant Miquel, l'historiador va prosseguir: «antic carrer de la sèquia, i l'antiga Porta de la Pintada vella. On es pot veure restes d'una torre de base circular que protegia una porta de la muralla, l'antiga, per on va entrar a la ciutat el rei Jaume I el Conqueridor, el 31 de desembre de 1229, la murada va ser enderrocada el 1912. També coneguda com Porta de l'esvaïdor, perquè és on es van rendir els musulmans. O a partir de 1280, la Porta de Santa Margalida, hi havia un convent de monges, que després va ser reconvertit en hospital militar, i en l'actualitat ha quedat l'església de Santa Margalida».

Valero ha continuat explicant: «La batalla es va convertir en una persecució, la resistència musulmana va acabar al barri de l'Almudaina, pel camí els cristians es varen trobar una mesquita, a la que s'havia d'accedir per darrera, on ara és la basílica de Sant Miquel, hi havia una imatge de Jaume I, i posteriorment es va posar la figura Mare de Déu de la Salut».

Gaspar Valero ha comentat: «Un objectiu d'aquest recorregut és recordar la Festa de l'Estendard. Antigament, cada 31 de desembre, la festa consistia en la Colcada, una processó amb cent vint cavalls, cavallers de la noblesa mallorquina, la cavalleria que defensà el Regne de Mallorca; en un simulacre dels esdeveniments bèl·lics; i passejaven l'Estendard per damunt de la murada. Malauradament la festa ha quedat reduïda, amb el recital de 'La Colcada' de Pere d'Alcàntara Penya, per part de Miquela Lladó. Es recorda com es feia abans amb els records d'un infant, Pere d'Alcàntara Penya, i com plorava pel que havia quedat, 'Sí que tornarà, padrina, sí que tornarà', però avui en dia li pegaria un atac de cor de veure com es commemora».

La ruta abans d'acabar al carrer de l'Almudaina es deté a la plaça de Cort, l'historiador ha afegit: «aquí és on es va clavar l'Estendard, la cimera i armes místiques. La Festa de l'Estendard no és només de Palma, sinó de tota Mallorca. La institució mallorquina va ser dominada per l'Ajuntament de Palma, que acollia els fills il·lustres de Mallorca, ja que el Consell de Mallorca no es va fundar fins el 1978. Aquí el rei Jaume I va rebre les claus de la Ciutat de mans de Lluc de la Meca, disfressat d'Abu-Yahya, el darrer valí musulmà de Mayurqa».

A la Porta de l'Almudaina, Gaspar Valero ha acabat explicant els darrers fets esdevinguts durant la conquesta catalana de Mallorca: «com la ciutat romana, Madina Mayurqa, significa la Palma de la victòria. Aquí és on va tenir la darrera batalla amb la resistència musulmana. Es pot veure el mur romà a la part d'avall i el mur àrab a la part de damunt, i com les pedres ens conten part de la història. Al rei moro, Abu-Yahya el varen trobar a la Cambra de comerç».

Després de gairebé tres hores intenses i apassionants resseguint les principals fites de la Conquesta, les persones assistents a la 'Ruta de l'Estendard' han acabat extasiades amb la classe magistral històrica plena de fets, detalls i anècdotes en un itinerari distès i enriquidor de la mà de Gaspar Valero.