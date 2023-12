La Marató de 3Cat recapta prop de sis milions d'euros

La Marató de 3Cat ha desplegat aquest diumenge tot el seu potencial per donar llum als problemes de salut sexual i reproductiva i ha recaptat més de cinc milions i mig d'euros. La xifra en acabar el programa, sobre les 2.30 hores de la matinada, és de 5.705.395.

La 32a edició de La Marató es dedica a tot un conjunt de malalties i problemes relacionats amb la salut sexual que encara estan sovint envoltats de tabús i estigmes que dificulten la seva visibilització i normalització.

Són malalties que tenen una prevalença de 3 milions de persones a Catalunya, especialment entre dones i joves, i una incidència de més de 210.000 casos nous cada any.

Més de 17 hores de solidaritat

La Marató ha arrencat a les 8 del matí en una edició especiald''El suplement' de Catalunya Ràdio amb Roger Escapa i a les 9.30 per TV3, amb Elisenda Carod i Marina Romero, des dels Jardins de la Maternitat, considerat un hospital pioner tant per la seva tasca social com per l'atenció i equipaments.

En més de disset hores de programa s'han succeït els testimonis de persones que pateixen alguna malaltia relacionada amb l'aparell sexual o reproductiu, les entrevistes a experts i les actuacions musicals que amenitzen una jornada dedicada a visibilitzar unes patologies que són més comunes del que ens pensem, però sobre les quals sovint costa parlar-ne.