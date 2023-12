'Ugly', proclamat com a videojoc en català de l'any als Premis SAGA

Més de 3.000 persones han passat aquest divendres per La Farga de l'Hospitalet de Llobregat per assistir a la primera jornada de SAGA, saló del gaming, que Plataforma per la Llengua ha organitzat per segon any amb l'objectiu de ser el punt de trobada de les comunitats catalanoparlants vinculades al món dels videojocs. El saló, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, connecta empreses, comunitats de jugadors, centres formatius, professionals i institucions, i ha culminat la primera jornada coronant 'Ugly' com a videojoc en català de l'any.

El saló se celebra fins aquest diumenge i, durant la jornada de divendres, ha acollit el lliurament dels segons Premis SAGA als millors videojocs que inclouen el català, una iniciativa que vol incentivar la producció de videojocs en la nostra llengua. El gran guanyador dels premis ha estat 'Ugly', de l'estudi barceloní Team Ugly, que s'ha endut el Premi del videojoc en català de l'any i dues categories més: el del videojoc en català de millor jugabilitat i el del videojoc en català de millor art visual. A 'Ugly', un joc de plataformes reflexiu, el jugador explora els racons desolats de la ment d'un noble turmentat mentre esbrina tots els secrets d'un palau en què res és el que sembla i s'intercanvia amb el seu reflex per resoldre trencaclosques.

El Premi a la millor narrativa d'un videojoc en català ha estat per a 'De-Exit: Eternal Matters' (de l'empresa Sandbloom Studio), que també s'ha endut el guardó del millor disseny de so. Pel que fa al premi del públic, el guanyador ha estat 'Waterfall Prisoner', d'APA Estudi, mentre que 'Minabo', de DevilishGames, ha rebut el premi al videojoc en català amb més impacte social, un guardó creat enguany amb l'impuls de la Secretaria de Polítiques Digitals de la Generalitat de Catalunya. A la zona de videoconsoles es poden provar bona part dels jocs guanyadors i finalistes de l'edició d'enguany i també de la de 2022, juntament amb diversos títols més amb versió en català.

En el marc del lliurament dels premis, conduït per la comunicadora Ofèlia Carbonell i el creador de contingut Marc Lesan, també s'ha lliurat un premi conjunt amb l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació (AMIC) al creador de l'any de contingut en català sobre videojocs. Aquest premi s'ha lliurat enguany a Javier Ojeda, creador de contingut de videojocs a Tiktok.

Tal com ha explicat la Plataforma per la Llengua, «els Premis SAGA volen fer valdre la qualitat i el potencial dels videojocs en català i incentivar més empreses desenvolupadores a incloure la nostra llengua en les seves produccions». «Tot i que la presència del català als videojocs continua sent residual, cal tenir en compte que Catalunya és la regió europea amb més inversió estrangera en videojocs, i que ara per ara concentra el 52% de la facturació d'aquest sector a l'Estat espanyol», han sentenciat.