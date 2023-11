Softcatalà celebra el seu 25è aniversari a Can Alcover

Softcatalà, associació sense afany de lucre que treballa per la normalització de la llengua catalana en el sector informàtic, Internet i les noves tecnologies, ha complit aquest novembre el seus 25 anys de vida.

En aquest sentit, aquest dissabte s'ha celebrat un acte a Can Alcover per a celebrar l'aniversari i repassar les fites aconseguides per una de les entitats més importants de defensa del català a la xarxa.

A l'acte, presentat per la comunicadora Tona Pou, hi han participat els responsables de l'entitat Miquel Piulats i Jordi Mas, qui han repassat els orígens de l'entitat, així com les passes de futur que volen fer.

Així mateix, els responsables de Softcatalà han presentat algunes de les novetats pel que fa als serveis que s'ofereixen i també s'ha anunciat la publicació d'un còmic de l'entitat. L'acte ha acabat amb l'actuació musical de Rella (Cati Eva Canyellas i Maria Adrover) i un refrigeri per a celebrar l'aniversari.