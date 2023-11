Un atles interactiu mostra el potencial per a caminar o anar en bicicleta de Palma, Barcelona, València i Granada

Un equip d’investigadors del Departament de Geografia de la Universitat de les Illes Balears (UIB) ha participat en el desenvolupament de l’Atles de Ciutats per la Mobilitat Activa a Espanya, juntament amb investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Granada i la Universitat Politècnica de València.

L’atles explora les ciutats de Palma, Barcelona, València i Granada per tal de ressaltar les característiques que promouen la mobilitat sostenible a peu i en bicicleta. Combina 57 variables georeferenciades per tal de proporcionar dades i anàlisis detallades sobre densitats urbanes, pedalabilitat, espais verds, vitalitat urbana i també sobre el concepte de «ciutat dels 15 minuts». «L’objectiu de l’atles és ser una font rigorosa i fiable d’informació per a un estil de vida més saludable i sostenible en entorns urbans», explica la catedràtica de Geografia Urbana de la UAB Carme Miralles-Guasch, coordinadora del projecte.

L’atles posa de manifest, entre altres dades, que Barcelona mostra nivells de potencial de mobilitat activa similars als que presenta la ciutat de Palma, València o Granada, al 42%.

Tant la ciutat de Barcelona com la de Granada tenen un 76% de la superfície amb equipaments i serveis urbans bàsics a, com a màxim, 15 minuts a peu, una mesura de l’anomenada «ciutat dels 15 minuts», un percentatge que ascendeix al 81% a València, però que a Palma tan sols és del 38%.

Pel que fa a la facilitat per als desplaçaments en bicicleta, el 22% de la ciutat de Barcelona té una pedalabilitat alta que es concentra, en especial, a l’Eixample. A València, aquest percentatge és del 44% del nucli urbà, mentre que a Granada és del 10% i a Palma, del 12%.

L’atles també proporciona informació detallada sobre la vitalitat urbana de les diferents ciutats, una mesura de la capacitat de fomentar activitats a l’espai públic, així com sobre el percentatge d’espais verds urbans, tant públics com privats, de cada municipi.

Es tracta d’una iniciativa desenvolupada pel Grup d’Estudis de Mobilitat, Transport i Territori (GEMOTT) del Departament de Geografia de la UAB en col·laboració amb la Universitat de Granada, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Politècnica de València. Els investigadors de la Universitat de les Illes Balears que hi han participat són la doctora Joana Maria Seguí Pons, catedràtica de Geografia Humana i investigadora principal del grup de recerca en Turisme, Mobilitat i Territori, i el doctor Antoni Colom Fernández, investigador postdoctoral del Departament de Geografia.

La presentació de l’atles s’ha fet aquest 7 de novembre, a Barcelona, en el marc de la jornada Estan dissenyades les nostres ciutats per anar a peu i en bicicleta?, que ha comptat amb la participació de Mireia Boya, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya. Durant la sessió, titulada 'La importància de la mobilitat activa en la planificació urbana', s’ha posat l’èmfasi en la importància d’aquesta mobilitat i dels indicadors necessaris per a mesurar el potencial de l’entorn construït per a caminar i anar en bicicleta.