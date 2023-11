CayeBorroka, les llàgrimes de fatxa inunden les xarxes

Manifestants d'extrema dreta, incrèduls i indignats per ser objecte, per primera vegada, de la violència policial. Així ho podem veure amb l'etiqueta #CayeBorroka a les xarxes socials, que recull vídeos de les concentracions contra l’amnistia a seus del PSOE d'arreu de l'Estat. I és que, com un usuari ha remarcat, «l'amor fatxa-policia s'ha trencat de tant usar-lo».

Aquells policies que al 2017 eren lloats per defensar a cops de porra la unitat d'Espanya a Catalunya, ara han decepcionat els espanyolistes per no «putodefensar Espanya» davant les negociacions per una llei d'amnistia. «¡Piolines, que sois unos piolines!» o «Policia Nacional, ¡no tenéis vergüenza! ¡Desgraciaos! Os tendrían que haber tirado al mar en Barcelona. ¡Cobardes!» són algunes de les perles que podem escoltar als vídeos.

