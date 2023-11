Organitzen la jornada 'Noves tendències del periodisme de proximitat i la intel·ligència artificial' a Palma

El pròxim 22 de novembre, a les 17 hores, tendrà lloc a Palma, organitzada per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports del Govern i l’Institut d’Estudis Baleàrics, juntament amb la direcció executiva de l’AMIC Illes Balears, la jornada sobre 'Noves tendències del periodisme de proximitat i la intel·ligència artificial', per tal de donar impuls i modernitzar les redaccions dels mitjans de proximitat, en especial, el seu pas al món digital i el seu constant desenvolupament.

La proposta de formació va dirigida a periodistes i editors de mitjans de proximitat, així com a la resta de professionals de la comunicació, posant sobre la taula les noves formes de comunicar i tendències en els mitjans de proximitat i l’ús de la IA. En aquest sentit, la Sala d’actes de l’Arxiu del Regne de Mallorca comptarà amb les ponències d’experts en comunicació i especialistes en el món digital, els quals presentaran un seguit de consells pràctics i teòrics de cara a oferir nous recursos, coneixements i formes de treballar als assistents.

La inauguració de l’acte anirà a càrrec de Ramon Grau, president d’AMIC Illes Balears. Seguidament, la Jornada oferirà tres ponències de la mà d’experts en el món de la comunicació. En primer lloc, obrirà el torn Carmina Crusafon, Doctora en Ciències de la Informació a la UAB, que presentarà 'El mercat de la premsa de proximitat a França: tendències i principals exemples'. Crusafon abordarà les principals tendències que estan configurant la dinàmica actual del mercat de la premsa de proximitat francesa, presentades durant el Festival de l’info locale, una trobada anual a Nantes sobre la premsa local francesa.

En segon lloc, Josep M. Ganyet, CEO de Mortensen i expert en comunicació digital i intel·ligència artificial, amb la ponència 'IA a les redaccions', explicarà el fenomen generat a causa de la irrupció de la IA generativa en el dia a dia i, com aquest canvi, el qual deixa a l’abast general una tecnologia tan potent, afecta la societat i, concretament, als processos de funcionament i execució dins les redaccions i com ens podem beneficiar.

Per acabar, Quico Domingo, director de Mortensen i consultor IT, exposarà la ponència 'Exemples pràctics i eines d’IA per a les redaccions'. En aquest cas, Domingo presentarà diferents eines, plataformes, casos d’ús i bones pràctiques de la IA dins el periodisme a través de casos pràctics i exemples, on els assistents podran conèixer in situ diferents processos de creació de contingut en format text, àudio i imatges.