Baleària és la primera naviliera de l'Estat en rebre l'etiqueta mediambiental Green Marine Europe

Baleària és la primera naviliera de l'Estat a rebre l'etiqueta Green Marine Europe, una certificació ecològica que reconeix el compromís de les companyies marítimes amb l'ecoeficiència i la cura del planeta. Baleària reafirma així el seu lideratge en sostenibilitat unint-se a aquesta iniciativa voluntària de la indústria marítima que té com a objectiu millorar l'exercici mediambiental del transport marítim més enllà de les exigències reglamentàries.

La naviliera s'ha adherit a aquesta iniciativa centrada en qüestions mediambientals clau relacionades amb la qualitat de l'aire, l'aigua i el terra. Aquesta acreditació és una eina de referència per a facilitar el seguiment i la millora del compromís de les companyies marítimes amb la descarbonització.

«Baleària és una companyia amb una història de 25 anys d'activitat al transport marítim de passatgers, vehicles i mercaderies. Som una naviliera referent a nivell mundial en matèria sostenibilitat gràcies a la nostra aposta pionera per la mobilitat ecoeficient, impulsada per l'ús d'energies més respectuoses amb el medi ambient, com ara el gas natural. Per a nosaltres sumar-nos a Green Marine Europe és una extensió del nostre compromís amb la descarbonització i lluita contra el canvi climàtic», afirma Rafael Rolo, director corporatiu d'operacions de flota de Baleària.

«La participació de Baleària a la certificació Green Marine Europe és un senyal clar de l'àmplia dimensió europea del nostre programa, ja que és el primer armador espanyol que se suma a nosaltres. Baleària és un actor important en el transport de passatgers i mercaderies, i forma part de l'imaginari col·lectiu, a Europa i la resta del món», Antidia Citores, directora de projectes de Green Marine Europe.

Per a rebre l'etiqueta Green Marine Europe, Baleària s'ha sotmès a una auditoria i autoavaluació per a certificar el compliment d'una sèrie de barems relacionats amb l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, les emissions atmosfèriques contaminants, el soroll submarí, les espècies aquàtiques invasores i la gestió del reciclatge dels vaixells.

En aquest sentit, han volgut recordar que Baleària és «una de les navilieres líders en la descarbonització de l'activitat al mar gràcies a la seva aposta pionera pel gas natural, un combustible que considera de transició en ser la més neta i madura que existeix actualment per el transport marítim. La companyia ha invertit més de 500 milions els darrers anys a disposar d'una flota de nova generació de 10 vaixells de motors duals, una tecnologia versàtil que permetrà deixar d'emetre prop de 80.000 tones de CO2 a l'atmosfera entre el 1r de juny i finals d'any».

Així mateix, el mes de maig passat Baleària va posar en marxa al maig el Cap de Barbaria, el primer ferri elèctric de l'Estat d'emissions zero en estades i aproximacions a port. A més, la naviliera està implicada en projectes i estudis relacionats amb l'ús d'energies del futur com el biometà i l'hidrogen verd.