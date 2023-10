[VÍDEO] El papa demana a l'arquebisbe de Barcelona per què la benedicció no es fa en català

El papa Francesc, durant l’audiència que habitualment realitza amb els participants del pelegrinatge a Roma, va rebre el passat 7 d’octubre la confraria de la Mare de Déu de Montserrat, la qual acudia fins a Roma per tal de celebrar els 800 anys de la seva fundació i beneir la imatge de la Moreneta que s’exposa i es venera a la catedral de Girona.

Durant l’acte, el papa es va adreçar a l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, per tal de demanar-li sobre la llengua en la qual estava escrit el text que havia de llegir. Omella li respon que la lectura de 'Déu de la tendresa' seria en castellà, i el papa li respon: «Però ha de ser en català». Omella li torna a respondre que no, que la lectura seria en castellà.

En esclatar la polèmica i viralitzar-se les imatges del fet, l'arquebisbe ha atès diversos mitjans per a explicar-se: Omella ha volgut deixar clara la seva estima pel català, essent aquesta «la primera que vaig aprendre i amb tota la família l'hem parlada sempre». Així mateix, ha justificat la situació dient que el papa no sap català i «hagués tengut problemes per prenunciar-ho». A banda, Omella s’ha mostrat satisfet per haver ajudat a fer que el papa comencés la seva intervenció amb un «Bon dia!». Finalment, Omella ha descarregat la responsabilitat en l’Abadia de Montserrat, responsable de preparar els textos que es llegeixen a actes com aquest.