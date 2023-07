No Callarem: «El feixisme no és una opinió, és un crim»

La plataforma No Callarem, que agrupa ciutadans, col·lectius i entitats que treballen en defensa pel dret a la llibertat d’expressió, considerat aquest com a dret fonamental dins una democràcia, ha fet públic un comunicat en el qual es mostren preocupats per «la capacitat de reconstrucció de l’extrema dreta a l’Estat espanyol i la seva arribada al poder» i afirmen que «cal alertar dels perills que representa el nínxol ideològic de l’extrema dreta. Un espai polític representat institucionalment per VOX o d’altres expressions d’abast municipal.»

«Des de No Callarem volem alertar d’aquest fenomen, un fenomen que abans anomenàvem feixisme i com aquest ens afecta, també, a les professionals de la cultura», indiquen.

«Arreu d’Europa coneixem experiències properes a la dreta radical en els seus diversos vessants, amb grans dosis de populisme i ultraconservadurisme», expliquen i afegeixen: «Una nova versió de la ultradreta que abandona el llenguatge i l’estètica del vell feixisme dels llibres d’història, s’ha reinventat i ha après que vincular-se obertament amb una dictadura feixista o un règim genocida no ven.

Una estratègia per poder defensar obertament posicions racistes, xenòfobes, antifeministes, homòfobes, LGTB-fòbiques, catalanofòbiques… És a dir, fer servir el discurs de l’odi i d’esclafar la diferència, però evitant la vella estètica del feixisme del segle passat».

No Callarem ressalta que «L’Estat espanyol mai ha trencat institucionalment amb el Franquisme i avui en lamentem les conseqüències. L’extrema dreta viu avui als Parlaments i als Ajuntaments i ja és determinant en la creació de majories de govern, però també està desplegada en la resta d’aparells de l’Estat (cossos policials i militars, poder judicial) i en l’opinió pública.

L’arribada de la nova extrema dreta al poder està tenint conseqüències directes, també pel món de la cultura, i no podem restar-hi impassibles. S’ha demostrat que, un cop l’extrema dreta assoleix el poder, la regressió de drets i llibertats -tant individuals com col·lectius- es fa evident».

Des de la plataforma denuncien que «L’onada de cancel·lacions i d’episodis de censura dels últims dies és flagrant. Obres de teatre cancel·lades per 'insinuacions sexuals', vetos contra espectacles en llengües minoritzades, censura d’obres amb contingut feminista… Hem viscut notícies surrealistes com la que s’ha viscut a Cantàbria, on PP i Vox han retirat una pel·lícula infantil perquè apareix una escena amb una besada entre dues dones. Cancel·lacions que no són altra cosa que regressió de drets, censura política i opressió de les minories i d’odi a la diferència».

Per acabar diuen que «Ens declarem obertament antifeixistes i reclamem unitat contra l’extrema dreta i el feixisme. No es pot tolerar la intolerància. El feixisme no és una opinió, és un crim. En nom de la llibertat d’expressió no es poden vehicular totes les idees, cal frenar els altaveus de l’extrema dreta i dels discursos de l’odi. No es pot donar veu a qui nega els drets fonamentals i els drets humans».