[VÍDEO] «La millor ensaïmada es fa a Madrid»... de veres?

Aquest dissabte s'ha viralitzat un vídeo on un influencer madrileny afirma que «les millors ensaïmades de tota Espanya» es fan en un forn de Madrid.

La resposta indignada, en forma de vídeo, de l'influencer Àngel Aguiló no s'ha fet esperar.

Tanmateix, per ventura, el madrileny té raó. Ni Mallorca, ni Menorca, on es fan les millors ensaïmades del món, no són Espanya.