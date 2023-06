La UIB mostra el videojoc educatiu GeniusUp del 27 al 30 de juny

Del 27 al 30 de juny, els investigadors del projecte de divulgació científica GeniusUp mostraran a la comunitat universitària les funcionalitats de realitat virtual i realitat augmentada i de televisió digital interactiva per a GeniusUp, un joc didàctic en format de joc de cartes tradicionals i de videojoc creat per la Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial (UGIVIA), amb l’objectiu de fomentar l’interès dels infants per la ciència.

Les demostracions es faran de les 11 a les 14 hores al vestíbul de l’edifici Anselm Turmeda del campus universitari.

GeniusUp és un projecte interdisciplinari on intervenen 19 investigadors de 7 departaments de la UIB i d’altres universitats estrangeres. L’equip d’investigadors ha convertit GeniusUp en un videojoc multimodal que contribueix a transmetre de manera lúdica i didàctica continguts científics relacionats amb la física, la química, la biologia, les matemàtiques i la informàtica entre estudiants no universitaris i el públic en general. Així, s’aprofiten tecnologies innovadores per promoure l’interès dels més joves per la ciència a través d’un llenguatge, el dels videojocs, que els és proper.

Amb la col·laboració de la FECYT

El projecte GeniusUp és un dels cinc projectes de la UIB que tenen el suport de la convocatòria d’ajuts per al Foment de la Cultura Científica, Tecnològica i de la Innovació, de la FECYT - Ministeri de Ciència i Innovació. La finalitat dels projectes objecte d’aquestes ajudes és incrementar la cultura científica i tecnològica de la societat, la difusió dels resultats d’investigacions i de la innovació finançats amb fons públics, la participació ciutadana en les activitats d’investigació, la millora de l’educació cientificotècnica de la societat i la professionalització de la comunitat científica.