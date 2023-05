El web golesbians.cat de l'IES Josep Maria Llompart de Palma guanya el premi Dotació .cat en la categoria de Batxillerat

Aquest dimarts, la Fundació .cat ha anunciat els guanyadors de la primera edició dels Premis Dotació .cat, que reconeixen els projectes educatius i innovadors que promouen l'ús de la tecnologia i l'Internet en català entre l’alumnat. Aquests premis, organitzats per la Fundació .cat, són un reconeixement als millors webs de la Dotació .cat fets per alumnes de tots els territoris de parla catalana d’últim cicle de Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius.

En la categoria de Primària, el guanyador és sialaigualtatdegenere.cat de l'Escola La Portalada d'Altafulla. Aquest projecte ha destacat per la seva tasca en promoure la igualtat de gènere a través de l'ús de les tecnologies digitals. Les alumnes de l'Escola La Portalada han creat un web per aconseguir un entorn inclusiu i igualitari entre els seus alumnes.

En la categoria d'ESO, el projecte guanyador és viatgeitaca.cat de l'Institut Antoni Pous i Argila de Manlleu. Els alumnes han creat un web per presentar les diverses activitats per recaptar diners per pagar el viatge de final de curs.

Per a Batxillerat, el projecte guardonat és golesbians.cat de l'IES Josep Maria Llompart de Palma. Aquest projecte ha destacat pel seu compromís amb la inclusió i la diversitat de gènere. A través de l'ús de la tecnologia i l'Internet, les alumnes de l'IES Josep Maria Llompart ha creat una plataforma per promoure la visibilitat i el suport a la comunitat LGTB+.

En la categoria de Cicles Formatius, el guanyador és allwoodfusteria.cat de l'Escola d'Art i Superior de Disseny Serra i Abella de l'Hospitalet de Llobregat. Mitjançant el seu lloc web, els alumnes de l'Escola d'Art i Superior de Disseny Serra i Abella han creat un web All Wood Interiors és una jove empresa, establerta a Premià de Dalt, dedicada a la manipulació i el tracte de la fusta.

Per a celebrar els èxits d'aquests projectes innovadors, la periodista Mariola Dinarès ha entrevistat als guanyadors al programa Popap de Catalunya Ràdio dedicat als joves amb projectes tecnològics i digitals. Una oportunitat única per a conèixer més sobre els seus projectes, el seu treball i l'impacte que han tingut en les seves comunitats educatives.