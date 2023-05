Posen en marxa una borsa de treball per a fomentar l'ús quotidià del català en l'àmbit laboral i comercial

Amb motiu de reivindicar el Primer de Maig, el col·lectiu Mantinc el català ha posat en marxa una borsa de treball per a fomentar l'ús quotidià del català en l'àmbit laboral i comercial.

«Volem incrementar l'ús del català en l'àmbit laboral, és per això que presentem la Borsa de treball de Mantinc el català», expliquen. Així, encoratgen les empreses dels Països Catalans a publicar les ofertes de feina en català, així com fer les entrevistes en aquesta llengua i promoure l'ús vehicular quotidià entre treballadors, encarregats, proveïdors, clients, etc.

Un altre dels objectius és «que no falti feina per a cap catalanoparlant d'arreu dels Països Catalans, ja que mantenir la llengua pròpia del país creiem que s'ha de premiar, lluny de menystenir-la. També volem encoratjar als nous parlants a continuar parlant i millorant el català per tal de tenir així noves i millors oportunitats laborals que podrà trobar en aquesta borsa».

D'aquesta manera, les empreses poden publicar les seves ofertes de feina i anunciar-se per a tenir més visibilitat entre els catalanoparlants. Per a Mantinc el català, gràcies a aquesta borsa «respirarem més català a les nostres botigues, restaurants, oficines i despatxos».