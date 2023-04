[VÍDEO] Miquel Montoro convida a gaudir de l'Acampallengua: «Serà una passada! Vos hi esper a tots!»

A dues setmanes de l'Acampallengua, l'influenciador Miquel Montoro ha fet un vídeo en què convida a assistir-hi: «Serà una passada! Vos hi esper a tots!».

Cal recordar que aquest esdeveniment l'organitza l'entitat Joves de Mallorca per la Llengua. Després d'onze anys, els Joves recuperen una de les seves activitats més emblemàtiques: l’Acampallengua. Així, els dies 6 i 7 de maig, sa Pobla s'omplirà d'activitats i música per al foment de la nostra llengua. L'esdeveniment, a part del concert en què Antònia Font ocupa el cap de cartell, està conformat per un seguit d'activitats que es desenvoluparan a diversos llocs de sa Pobla durant tot el cap de setmana. Podeu consultar el programa complet aquí.