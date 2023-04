Pas històric de l'anarcosindicalisme: CGT, CNT i Solidaritat Obrera presenten un acord per a la unitat d'acció

Trenta anys després de la divisió de l'anarcosindicalisme històric, les tres principals organitzacions de l'Estat espanyol, la Confederació General del Treball (CGT), la Confederació Nacional del Treball (CNT) i la Confederació Sindical Solidaritat Obrera han presentat un document conjunt titulat 'A la classe treballadora. Per la mobilització i la confluència'.

Segons informa la web 'Tercera Información', en la presentació de l'escrit davant l'opinió pública han intervingut Maribel Ramírez, Secretària d'Acció Sindical de CGT, Antonio Díaz, Secretari general de CNT i José Luis Carretero, Secretari general de Solidaritat Obrera. L'acte s'ha realitzat en la seu de la històrica Fundació Anselmo Lorenzo, lligada a la CNT, dipositària del principal arxiu del moviment llibertari a l'Estat espanyol.

Els tres portaveus han expressat el significat de l'acord aconseguit. Antonio Díaz de CNT ha expressat que la confluència té com a objectiu «fomentar la lluita de la classe obrera». Per la seva part Maribel Ramírez de CGT ha expressat que «és una responsabilitat de totes començar a confluir i dur a terme una lluita conjunta davant les agressions que s'estan produint per part del capital i l'Estat». En aquest sentit, José Luis Carretero de Solidaritat Obrera ha expressat que la unitat d'acció que planteja el document arriba quan ens trobem en una «cruïlla històrica» i ha afegit que les tres organitzacions comparteixen un «passat comú» i que el que s'està plantejant és «un acord de present, per a construir un futur».

De la seva banda, Miguel Fadrique, Secretari general de CGT ha declarat que «l'exercici de responsabilitat que les tres organitzacions estam duent a terme ha d'anar més enllà d'un comunicat i una roda de premsa. Aquesta responsabilitat ens ha de portar a construir una alternativa sindical i social seriosa, un espai que treballi de manera conjunta dia a dia i en el qual la majoria de la classe treballadora es vegi reflectida. Per sobre de les sigles aquesta la defensa d'uns drets laborals i socials cada vegada més deteriorats; i enfront d'això, només la unitat de la classe treballadora aconseguirà revertir aquesta situació».