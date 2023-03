Parlar només en català durant 21 dies

Segons els experts, 21 dies és el temps necessari per a modificar un costum. A partir d'aquesta dada, el Consorci per la Normalització Lingüística de Catalunya ha llançat un repte que consisteix a parlar només en català durant tres setmanes a tot arreu i amb tothom.

L'organització explica que dels hàbits més freqüents als Països Catalans és el dels catalanoparlants que canvien automàticament de llengua quan algú els parla en castellà o, senzillament, quan s'adrecen a algú que pels trets físics no reconeixen com un autòcton. Així, a les enquestes veiem que 8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua, és a dir, abandonen el català quan algú els parla en castellà.

«Aquesta conducta és perjudicial per a la supervivència del català perquè fa que desaparegui de tots els espais i dificulta que els qui encara no el parlen el puguin aprendre i practicar. Per això cal capgirar aquest hàbit. Perquè parlar català amb tothom és ajudar els qui l'aprenen, és fer la llengua útil i necessària, és donar-li una oportunitat de continuar existint. I sobretot perquè les llengües es moren si no es parlen. Si amaguem el català el fem prescindible. La conseqüència d'aquest hàbit la podem veure als mateixos carrers i establiments de molts municipis de les comarques gironines, on cada cop se sent menys català», remarquen.

És per aquest motiu que han posat en marxa la campanya '21 dies', una iniciativa que té per objectiu que «reflexionem sobre l'ús que fem de la llengua quan ens adrecem a un desconegut o a una persona que d'entrada no parla català (tot i que potser el sap o l'entén perfectament)».

El repte és clar: durant 21 dies cal parlar d'entrada en català amb tothom, sempre, a tot arreu.

La campanya va començar a la tardor del 2022 a Santa Coloma de Farners i durant el 2023 inicia un recorregut per diversos municipis de les comarques de Girona: Breda, Caldes, Llagostera, Salt, Figueres, Blanes, Lloret, etc. El repte té una durada d’entre tres setmanes i un mes, temps durant el qual els participants han d’evitar el costum d’adreçar-se automàticament als desconeguts en castellà. «No cal dir que un cop passats els 21 dies sols caldrà mantenir la mateixa actitud, amb la diferència que llavors ja no suposarà cap esforç», remarca el Consorci.

Però això vol dir que no hem de canviar mai de llengua? L'organització assenyala que en el cas que veiem que algú no ens entén, «ja farem servir una altra llengua o mirarem de comunicar-nos-hi i fer-nos entendre com sigui».

Finalment, des del Consorci apunten que el futur de la llengua «depèn que siguem capaços d'aportar-hi, cadascun de nosaltres, el nostre granet de sorra. No és massa. Ho podem fer. I ho farem entre tots».