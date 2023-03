Incorporen el català a EzDubs, una aplicació web de doblatge automàtic simultani i en diferit

La Plataforma per la Llengua ha aconseguit que l'aplicació EzDubs incorpori el català a les seves llengües de doblatge. Es tracta d'una aplicació web que genera doblatges en directe i en diferit a partir d'intel·ligència artificial, i que imita els timbres de veu de les veus d'origen. Per a l'entitat, haver aconseguit incorporar-hi el català és un èxit sense precedents en el camp de la intel·ligència artificial, un sector en què el català encara té molt camp per córrer, i obre les portes perquè moltes aplicacions presents i futures també estiguin disponibles en català.

L'entitat treballa des de fa temps amb empreses digitals emergents per a evitar que els catalanoparlants siguin ciutadans de segona en un món cada vegada més digital. En aquesta línia, la Plataforma per la Llengua es va posar en contacte amb EzDubs per a transmetre a l'empresa les potencialitats del mercat en català i la sensibilitat lingüística dels consumidors catalanoparlants. EzDubs ho va entendre i els cofundadors i desenvolupadors del projecte, Padmanabhan Krishnamurthy i Amrutavarsh Kinagi, es varen comprometre a incloure el català com una de les llengües del servei. Ara, després d'una setmana de proves al compte de Twitter de l'empresa, des d'aquest dissabte, 25 de febrer, la llengua ja està disponible al web com a llengua d'origen i com a llengua de destí dels doblatges.

A partir d'ara, l'aplicació permetrà doblar contingut audiovisual creat en català a set llengües: anglès, francès, castellà, portuguès, kanarès, tàmil i telugu. De forma inversa, el contingut creat en quinze llengües diferents podrà ser doblat al català amb un sol clic. Aquestes quinze llengües són les set llengües anteriors, a més del japonès, l'alemany, l'hindi, el malai, el rus, l'ucraïnès, l'àrab i el turc.

Pel que fa als suports, l'eina permet doblar qualsevol vídeo publicat a YouTube, així com qualsevol videoconferència present o passada feta a través dels programes Teams, Zoom o BlueJeans. Per a facilitar-ho encara més i no haver d'accedir-hi a través del web, EzDubs es pot instal·lar com a extensió al navegador Chrome i com a drecera al sistema iOs d'Apple. A més, EzDubs també té un compte automatitzat de Twitter que permet als usuaris demanar doblatges específics per al contingut audiovisual d'aquesta xarxa social i que respon als comentaris dels usuaris amb el vídeo en qüestió doblat en la llengua sol·licitada. Tot plegat fa que aquesta aplicació estigui cridada a revolucionar el doblatge tant del contingut enregistrat prèviament com de les emissions en directe. Pel que fa a la qualitat dels doblatges, l'empresa preveu millorar-la els pròxims mesos.

El català a la intel·ligència artificial, un repte pendent

Per a la Plataforma per la Llengua, la decisió d'EzDubs demostra que per a l'empresa «trencar les barreres lingüístiques» no només és un lema comercial, sinó tota una declaració de principis de la seva responsabilitat social corporativa. L'entitat espera que l'exemple d'EzDubs serveixi per a esperonar altres empreses que es dediquen a la intel·ligència artificial a incloure també el català entre les seves llengües d'ús i per començar a normalitzar el català en aquest sector.

Tot i l'èxit que suposa la incorporació de la llengua a EzDubs, de moment, la presència del català en el camp de la intel·ligència artificial és encara molt incipient. Es tracta d'un àmbit en què el multilingüisme es té poc en compte i en què l'hegemonia de l'anglès és molt forta. Tanmateix, l'entitat també veu que, de manera progressiva, la intel·ligència artificial aposta per la resta de les llengües més parlades del món amb la voluntat d'arribar als usuaris de tots els països i formar part de la seva vida quotidiana. En aquest sentit, el català no es pot quedar enrere, i la Plataforma per la Llengua continuarà treballant per incorporar-lo a les aplicacions del mercat amb més impacte i capacitat disruptiva.