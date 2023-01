24 de gener: Dia del punt volat

Cada 24 de gener des de l'any 2017, els catalanoparlants celebram el dia del punt volat. Aquesta celebració està inspirat en el Word Nerd Day anglosaxó i «en la tradició que tenen els americans de muntar dies commemoratius amb qualsevol excusa. Per què no fer-ho en honor a un símbol tan característic del català?», expliquen els promotors.

Tothom coneix la ela geminada, però molta gent l’escriu malament: amb un punt baix, un guionet o un punt gruixut. Per això, els impulsors d'aquesta iniciativa varen pensar que, com que molta gent no coneixia el punt volat, celebrar aquest dia és una manera de donar visibilitat a aquest caràcter.

Per què el 24 de gener?

Consideren aquesta data l’aniversari del punt volat i la ela geminada. El 24 de gener de 1913 s’aprovaren les normes ortogràfiques del català modern i establien l’ús del punt volat en català per a escriure la ela geminada.

Què hem de fer per a participar-hi?

Es tracta de fer qualsevol cosa relacionada amb el punt volat i la ela geminada i compartir-ho a les xarxes socials amb l’etiqueta #DiaDelPuntVolat.

Els organitzadors apunten que es pot triar un mot amb punt volat i explicar el perquè d’aquesta tria a les xarxes socials així com altres activitats més específiques com fer un poema (visual?) o un text breu, millorar els articles de la Viquipèdia referents al punt volat i la ela geminada, especialment en llengües diferents del català, explicar alguna anècdota relacionada amb el tema, fotografiar les paraules amb punt volat...