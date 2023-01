L'INE aprofita el secessionisme lingüístic per a relegar el coneixement del català al de l'anglès en una enquesta

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) ha fet pública l'Enquesta de Característiques Essencials de la Població i els Habitatges del 2021 en què exposa estadístiques sobre la mobilitat, la dinàmica familiar i el coneixement i ús de les llengües a l'Estat espanyol. La resta de les variables, que es referiran a llars, habitatges i edificis, es publicaran al febrer.

Respecte al coneixement i ús de les llengües a l'Estat espanyol, remarca que hi ha 10 llengües que es parlen bé per almenys l'1% de la població i apunta com a més freqüents el castellà (96,0%), l'anglès (14,7%) i el català (14,2%). No obstant això, per a l'elaboració d'aquesta enquesta, l'INE parteix d'una falsedat: diferenciar entre català (14,2%) i valencià (5,6%). Per tant, si sumam les dades, tenim que la llengua catalana té un 19,8% de la població de l'Estat que la parla bé i se situa per davant de l'anglès.

El secessionisme lingüístic és una pràctica habitual dels organismes oficials de l'Estat espanyol que ha estat denunciada en nombroses ocasions.