Poparazzi: una altra de les aplicacions que vol posar fi al regnat d'Instagram

El regnat d'Instagram no ha arribat a la seva fi, però li queda poc. Després de l'esclat de TikTok després de la pandèmia, han estat moltes les aplicacions que s'han proposat liquidar la web de les imatges o, com a mínim, deixar-la en un segon pla. «Totes les xarxes socials tenen un cicle de vida i, en general, sol ser curt; exemples són Snapchat o Clubhouse. Això de Twitter, Facebook o Instagram és una anomalia», explica Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC.

Meta té competidors i les noves generacions sembla que estan cansades de l'algorisme d'Instagram.

BeReal: es consolida

La primera a desafiar l'statu quo de les xarxes socials ha estat BeReal. De moment, aquesta aplicació o app d'origen francès és en la segona posició de les aplicacions gratuïtes més populars a App Store i en la posició 30 de Google Play, per sobre de Netflix, Duolingo, Booking, Glovo o Uber.

L'aplicació es va llançar el 2020, però no va ser fins a l'1 de gener de 2022 quan es va començar a enlairar. Els seus MAU (usuaris actius mensuals) han crescut un 315 % i, segons la companyia, les baixades d'aquesta aplicació sumen 7,67 milions. No obstant això, per a Lalueza, BeReal no és una competència tan forta com ho ha estat TikTok.

«No crec que BeReal es converteixi en un futur Instagram, perquè són conceptes diferents i, quan passi la seva novetat, perdrà vigència», incideix Lalueza. De fet, aquest expert subratlla que un dels secrets de la longevitat i l'èxit d'Instagram radica en «la quantitat de celebritats que hi són i que fan que els usuaris estiguin pendents de l'aplicació perquè és una manera d'informar-se i conèixer els seus ídols», concreta.

Poparazzi: Què és?

I a part de BeReal, la que ha arribat trepitjant fort és Poparazzi, una app que té una proposta una miqueta arriscada, però molt diferent al que fins ara s'ha vist. Amb un perfil similar al d'Instagram, a Poparazzi només poden pujar les fotos els amics de la persona.

De fet, imita una mica Tuenti, una altra aplicació que ja va desaparèixer, i que era un pou sense fons en el qual no hi havia filtre i el control sobre el que hi pujaven els amics era pràcticament nul. Acudits, selfies i fotos de borratxera s'amuntegaven al teu perfil sense ordre ni concert, i això era part del seu encant.

No obstant això, a Poparazzi hi ha regles, i és que només s'hi poden pujar imatges de persones que estiguin registrades a l'aplicació. Si algú intenta pujar-hi una imatge teva, rebràs una invitació a incorporar-te a la plataforma. A més, només s'hi poden pujar fotos de les persones que ens tinguin inclosos en la seva llista d'amics. Si volem pujar-hi una foto d'algú que no ens té en la seva llista, el protagonista de la imatge rebrà una notificació i haurà d'acceptar la foto a priori.

Un altre aspecte clau per no acabar trolejat és que en qualsevol moment es pot sol·licitar que s'elimini una imatge que aparegui al perfil, així com bloquejar una altra persona perquè no pugui pujar-hi fotos nostres.

Meta, la reina de la «inspiració»

Però, com és sabut, quan un producte funciona, Instagram el copia, o, si no, recordem el cas de Snapchat, una aplicació la particularitat principal de la qual era pujar-hi contingut que desapareixia al cap de 24 hores i que, poc després, Instagram va calcar amb les seves stories. Però això no va acabar aquí. Amb l'auge de TikTok i els seus vídeos de trenta segons, l'aplicació de Mark Zuckerberg va afegir el concepte de reels. Per això, no és d'estranyar que, ara, Instagram vulgui afegir una mica de BeReal al seu paraigua d'aplicació per a tota mena de continguts visuals.

De fet, l'expert en enginyeria inversa Alessandro Paluzzi ha compartit un fil a Twitter en què mostra una funció força semblant que Instagram està desenvolupant i que es dirà IG Candid Challenges, la qual té un funcionament força familiar si has tingut algun contacte amb BeReal. L'usuari rebrà una notificació i tindrà dos minuts per publicar una foto, sense filtres. L'hora serà aleatòria cada dia, precisament per evitar que es puguin preparar els continguts i fomentar així la naturalitat, aquest bé que tant trobem a faltar a Instagram.

«Des de Facebook, Meta no ha innovat més; Instagram i WhatsApp els va comprar, i la majoria d'innovacions o nous formats que ha fet l'empresa a les seves xarxes socials surten d'altres aplicacions», conclou Lalueza.