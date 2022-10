Els ciutadans de les Balears, els més estressats de tot l'Estat

Un nou indicador on les Illes Balears apareixen com les més perjudicades. En aquest cas es tracta d'un estudi sobre el nivell d'estrès que suporten els ciutadans.

Fins a vuit de cada deu ciutadans de l'Estat espanyol reconeixen haver experimentat estrès en el darrer mes en alguna mesura, segons el V Estudi de Salut i Estil de Vida Aegon, que situa les Illes Balears i Galícia com les comunitats més 'estressades'.

L'enquesta s'ha realitzat a un total de 1.600 persones, de les quals el 21,7 per cent de la mostra manifesta haver sentit estrès més de la meitat dels dies o gairebé tots els dies, i tan sols un 17,4 per cent dels enquestats afirma no haver sentit cap mena d'estrès.

El principal motiu assenyalat a l'hora d'experimentar estrès està relacionat amb les dificultats laborals. En concret, els enquestats al·ludeixen a qüestions relatives a la conciliació o a canvis en l'entorn laboral, motiu que representa al 43,2 per cent de la mostra. A això li segueixen les tensions familiars o amb amics (30,6%) i la por al contagi propi o de persones pròximes per Covid-19 (27,9%).

Quant a la repercussió que l'estrès genera en les persones enquestades, més de la meitat dels que han experimentat estrès identifica els seus efectes amb símptomes psicològics com a preocupació, dificultat per a concentrar-se o problemes de somni o ansietat. La segona manifestació més sovint esmentada (27,2%) són els problemes físics com el mal de cap, la tensió muscular o dolors d'esquena i coll.

Segons l'informe, el 87,9 per cent de les persones que afirma haver sentit estrès considera que aquest afecta negativament a la seva salut, ja sigui en gran manera (42,4%) o en alguna mesura (45,5%).

Els ciutadans de les Balears, els més estressats

L'informe ofereix dades recollides en l'enquesta per cada comunitat autònoma. En aquest sentit, s'observa que les Balears són la comunitat més 'estressada' de tot l'Estat espanyol, amb un 93,2 per cent dels enquestats, encara que Galícia la segueix de molt a prop amb un 92,3 per cent d'enquestats.

Aragó despunta com la regió amb menors percentatges, ja que gairebé el 47 per cent dels seus enquestats afirma no haver experimentat cap mena d'estrès en l'últim any.