[VÍDEO] Edu Marin: «Tocar en directe és una experiència molt gratificant»

En el marc d'aquesta Nova Onada Musical, seguim amb les presentacions dels artistes que estan revolucionant l'escena musical mallorquina.

Avui, presentam Edu Marin, músic provinent d'Arenys de Mar que viu a Mallorca des de 2016, quan va començar el seu projecte Elliot. L'artista va arribar a l'illa cercant nous reptes artístics i va impulsar el grup poc més tard. Es tracta d'un grup de música Indie-Rock, com ells ho denominen de lletres «introspectives», que va començar tocant a un garatge i fent música per passar-ho bé.

A continuació podeu seguir l'entrevista en vídeo realitzada a Edu Marin, el dotzè vídeo de les entrevistes dedicades a l'escena musical illenca que publicarà dBalears.

A l'entrevista, el cantant explica com va ser l'origen del grup Elliot, així com l'experiència de tocar damunt escenaris i interactuar amb el públic. Afirma estar molt sorprés d'aquesta onada musical, de la bona qualitat i diversitat.