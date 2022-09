[VÍDEO] Pau Franch: «A poc a poc s'està trobant l'espai per mostrar tota aquesta producció que estan fent els artistes mallorquins»

Seguim un dia més amb les presentacions dels músics que estan revolucionant l'escena mallorquina, els d'aquesta Nova Onada Musical.

En aquest cas, presentam Pau Franch, el vocal d'un dels grups de referent de la música feta a Mallorca, el grup O-Erra. Aquest jove pobler té la música a la sang, ja que li ve de família, idò el seu padrí també ho era músic.

A continuació podeu seguir l'entrevista en vídeo realitzada a Pau Franch, el tercer vídeo de les entrevistes dedicades a l'escena musical illenca que publicarà dBalears.

A l'entrevista, el cantant explica com va començar el projecte d'O-Erra, el qual va passar de ser un grup de versions creat per suplir el buit que hi havia per a les festes del seu poble, a ser un grup amb cançons pròpies. Amb el seu darrer disc, Imaginari, hi ha hagut un abans i un després gràcies al seu èxit. Sense dubte, un grup que ha vengut per revolucionar l'escena musical mallorquina.