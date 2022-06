L'IEC ha publicat la gramàtica i l'ortografia en línia obertes a tothom

L'Institut d'Estudis Catalans ha fet públiques les edicions en línia de la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC), l'Ortografia catalana (OIEC) i la Gramàtica bàsica i d'ús de la llengua catalana (GBU). Es tracta, en tots tres casos, de la segona edició revisada acompanyada amb un cercador de consulta propi incorporat i amb elements de navegació que permeten contextualitzar en tot moment la consulta i desplaçar-se pel text.

Les gramàtiques i l’ortografia de l’IEC, a un clic a partir d’avui.



El principal objectiu és posar a l'abast de tothom aquestes obres per a resoldre, segons el cas, els dubtes gramaticals o ortogràfics, o per a l'estudi de la llengua. Però també, gràcies a les característiques d'aquestes edicions digitalitzades, mantenir-les constantment actualitzades, com ara ja passa amb el diccionari.

Entre les novetats més destacades que comparteixen les edicions en línia que ara es publiquen, sobresurt especialment la part dedicada a la consulta de la conjugació de cadascun dels 8.756 verbs que tenen entrada al DIEC, que consten d'un total de 482.785 formes conjugades que comprenen les variants geogràfiques reconegudes per la normativa.

La nova edició en línia de la GIEC incorpora les novetats introduïdes en l'elaboració de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) i la GBU i reuneix el text publicat el 2016 i a la bibliografia publicada posteriorment el 2019. Entre les eines de consulta que s'ofereixen, cal destacar dues modalitats especials de cerca: la que permet localitzar només els apartats de l'obra que tracten sobre un determinat mot o concepte o n'aporten informació rellevant (cerca per matèria) i la que permet cercar una forma amb les seves variants (cerca amb variants).

En el cas de la GBU, l'edició en línia integra en el text imprès publicat el 2019 els enregistraments sonors dels exemples, fins ara consultables gràcies a un codi QR, i permet la consulta particularitzada de les remarques normatives i d'ús, de les quals proporciona un índex. Així mateix, integra la consulta del glossari de termes gramaticals, tal com ja ho feia la GEIEC, i ofereix al mateix temps un índex de termes.

Finalment, pel que fa a l'OIEC, aquesta edició en línia inclou i aplica totes les modificacions aprovades el 2021 i també ofereix un índex analític de nova planta, en la mateixa línia que el de la GIEC, i una guia bibliogràfica. A més, posa a disposició de l'usuari eines de consulta específiques per a l'índex d'exemples, que permeten filtrar-los tipològicament segons si són mots pertanyents al lèxic comú o si són xifres, símbols o abreviacions, i segons si pertanyen a una classe de noms propis o si són sintagmes, locucions o oracions.