Els jocs de Twitter continuen eclipsant les xarxes socials

Després de l'èxit del 'Paraulògic' o del 'Wordle', el jove mallorquí Joan Font va presentar el joc de 'Poble'. Aquest «és un #Worldle, però amb els pobles de Mallorca», va presentar Font a Twitter.

#Poble és un #Worldle però amb els pobles de Mallorca.



Tens quatre intents per endevinar el poble que es mostra. Cada surt un poble diferent.



Prova'l!https://t.co/C6NpLPV5ay pic.twitter.com/iKmEdbTY8U — Joan Font (@joanfont) March 19, 2022

Aquesta versió et proposa endevinar el nom d'un poble de Mallorca cada dia a partir de la imatge del contorn d'aquest. Per endevinar-ho hi ha quatre intents.

Però després de revolucionar la xarxa i que molts mallorquins hagin publicat els seus resultats diàriament a Twitter, Font ha creat 'Grall'. Aquesta nova versió és un «Wordle (o Heardle) de cançons de grups de Mallorca».

Cada dia hi ha una opció nova i per jugar-hi hi ha «sis intents per endevinar la cançó». En aquest cas, per endevinar-ho, pots escoltar uns segons de la música i «Per cada intent que proveu, anireu guanyant més segons d'escolta de la cançó a endevinar».