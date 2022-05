Neix l'Acadèmia Estígia, de formació política i oratòria per a joves

L'Acadèmia Estígia és una nova associació, fundada el 2021, que pretén ser una eina de formació pensada per a joves en matèries relacionades amb la política, el dret i les ciències socials. Alhora, també volen apropar als alumnes competències transversals com ara l'oratòria o l'anàlisi crítica.

El seu objectiu és fer tallers als instituts de tot Catalunya per aconseguir una societat més formada i participativa políticament, així com cursos d'iniciació en la política i oratòria. Aquesta formació, segons han comunicat, és complementària al currículum de l'ensenyament secundari, però també va dirigida a estudiants universitaris que trobin a faltar en el seu pla d'estudis les competències i habilitats que s'hi ensenyen.

Per ara, ofereixen tallers introductoris per plantejar qüestions bàsiques als alumnes sobre la participació i la política, perquè adquireixin una noció dels drets dels quals disposen com a alumnes, treballadors, pacients o electors, entre d'altres; cursos introductoris sobre política i dret, en els quals es tracten els drets bàsics de la ciutadania, el sistema institucional català, la democràcia i els seus processos i mecanismes, els sistemes electorals i de partits, el quart poder, la participació ciutadana i nocions de sociologia i de teoria política. I, a més a més, classes d'oratòria, anàlisi del discurs i formació competencial, com a introducció a l'argumentació, les fal·làcies, parlar en públic i anàlisi del llenguatge i el seu ús.

L'equip que hi ha al darrere és pluridisciplinari i compta amb formació en l'àmbit de les ciències socials i amb experiència docent en diferents entorns, perfils d'estudiant i grups d'edat. Els seus fundadors som el Guillem López Sanz, assessor jurídic i polític, l'Adrià Reyes i Langa, doctorand i professor a la UPF de dret internacional i el Francesc Farré Busquets, graduat en Humanitats i professor de secundària.