La Delegació del Consell per la República s'adhereix a la concentració pel català i anima a participar-hi

La Delegació del Consell per la República a les Illes Balears s'ha adherit a la concentració pel català que es farà aquest dissabte a les 12.00 del migdia a la plaça del Tub de Palma.

DE la seva part, Jaume Sastre ha fet públic un missatge en el qual hi diu «Com a membre de l'Assemblea de Representants del Consell per la República per les Illes Balears, us anim a participar a les concentracions de demà, 2 d'abril, contra la sentència del TSJC que imposa el 25% de castellà a l'escola. FORA LES TOGUES DE LES NOSTRES ESCOLES!»

La concentració de Palma es farà amb el lema 'Prou! Tenim dret a viure en català', i coincideix amb actes, el mateix dia, a Perpinyà, València i Barcelona.

Dia 2 d'abril es commemora l’Edicte de Lluis XIV contra el català a Perpinyà l’any 1700.