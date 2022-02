Neix el primer concurs de divulgació científica juvenil en català de Ciència Oberta

L’ús del català a les plataformes digitals és una tendència a la baixa en els joves, i en especial en divulgació científica. És per això que la plataforma de divulgació en català Ciència Oberta ha llençat un concurs per a fomentar vocacions científiques en els joves: el Concurs Ciència Oberta 2022. Es tracta d’una iniciativa per a promoure l’ús del català a les xarxes socials i internet mitjançant la ciència.

Així, es pretén que estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius tenguin la seva primera experiència en la divulgació científica en català a les xarxes socials amb les aplicacions que utilitzen més com TikTok o Instagram. L’objectiu és divulgar continguts científics a través d'aquestes plataformes per tal de fer partícips els joves i convertir-los en creadors i consumidors d’uns continguts enriquidors i amb consciència lingüística.

El concurs està dirigit al públic juvenil i obert als estudiants de tots els centres dels Països Catalans i es divideix en dues categories amb dos premis cadascuna: 3r i 4t d’ESO, per una banda, i Batxillerat i Cicles Formatius de Grau Mitjà, de l’altra. Hi ha temps per a presentar les obres fins al 30 d’abril del 2022. Totes les bases del concurs es poden consultar a www.cienciaoberta.cat/concurs.

El propòsit és que els joves d’entre 13 i 20 anys expliquin una curiositat o un concepte científic que considerin atractiu amb un vídeo d’un màxim de tres minuts. S’anima els joves a utilitzar eines d’edició i difusió com els Reels d’Instagram o els vídeos de TikTok, i el material pot ser enregistrat en vertical o horitzontal i la presentació pot ser individual o en un grup de fins a tres estudiants. Es valorarà especialment l’originalitat, el rigor científic i l’ús correcte del català en les propostes presentades.

El termini de presentació és del 15 de febrer fins al 30 d’abril de 2022 i s’han de fer a través d’un formulari que trobareu al seu web www.cienciaoberta.cat. Els resultats es donaran a conèixer a finals de maig d’aquest mateix any a través del Twitch de Neurones Fregides. Els dos vídeos guanyadors de cada categoria rebran un val de 100€, un obsequi de Ciència Oberta, un diploma i la publicació del vídeo a les xarxes socials de la plataforma. També hi haurà un segon premi per a les dues categories.