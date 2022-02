La FOLC proposa esmenes al projecte de llei general de l'audiovisual als diputats balears, catalans i valencians del Congrés espanyol

La Federació d'Organitzacions per la Llengua Catalana (FOLC) ha demanat als diputats balears, catalans i valencians del Congrés espanyol que presentin esmenes al projecte de llei general de l'audiovisual per garantir una presència normalitzada de continguts en català. La carta que els hi han enviat contemplava una vintena de propostes referides a l'oferta i la producció de tots els serveis de comunicació audiovisual, siguin plataformes en línia o televisions sintonitzades en tot l'Estat espanyol.

Aquestes propostes tenen l'objectiu de promocionar la llengua catalana per tal que sigui reconeguda com a principi bàsic de la llei, garantir que hi hagi una oferta equitativa de continguts en català i la seva visibilitat a les televisions i plataformes respecte al castellà, així com que es garanteixin els recursos necessaris perquè la producció de continguts en llengua catalana sigui també equitativa lingüísticament. La intenció de l'entitat és defensar i enfortir la indústria audiovisual balear, catalana i valenciana.

Algunes demandes

Les demandes més destacades són que totes les plataformes de vídeo a demanda estiguin obligades a complir les quotes i garanties lingüístiques de la futura llei, incorporar quotes per a la llengua de signes catalana i l'audiodescripció en català, així com incrementar el temps d'emissió de continguts produïts en català, basc o gallec a RTVE.

Hem fet arribar als diputats balears, catalans i Valencians del Congrés una vintena de propostes d'esmenes a la llei estatal de l'#audiovisual, per garantir la presència i producció de continguts en #català a totes les plataformes i televisions https://t.co/NonLiDDzDV pic.twitter.com/N3sVrOX484 — FOLC (@LA_FOLC) February 9, 2022

També sol·liciten que es garanteixi que l'opció de català sigui visible i destacat als menús, web i aplicacions dels serveis de comunicació audiovisuals, que un 50%, com a mínim, del finançament anticipat destinat a l'obra audiovisual europea es destini a produccions audiovisuals en català, basc o gallec, o la creació d'un fons específic per al doblatge i subtitulat en català, basc i gallec, que gestionarien els diferents territoris i que provindria en un 50% de recursos de l'Estat espanyol.

Els mitjans de comunicació autonòmics

Altres propostes, vinculades al CAC i al CACV, són que les autoritats audiovisuals formin part del Grup d'Entitats Reguladores Europees per als Serveis de Comunicació Audiovisual (ERGA) juntament amb la CNMC; així com que es fomenti les llengües oficials diferents del castellà, per tal que aquest estigui «sota l'impuls i control de l'autoritat competent autonòmica en cada cas, que podrà dictar les instruccions tècniques específiques per al seu compliment i que vetllarà per la qualitat d'aquests doblatges i subtitulats», segons han explicat en un comunicat, i així aconseguir que tots els doblatges en català disponibles, ara i en el futur, siguin incorporats a aquests serveis audiovisuals.

Finalment, també es demana que les aportacions econòmiques previstes per part dels prestadors de serveis de comunicació audiovisual per al finançament de RTVE siguin compartides amb les televisions autonòmiques amb llengua pròpia.