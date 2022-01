Tres de cada deu catalanoparlants tenen el mòbil en castellà i només el 24% dels joves el tenen en català

1.350.000 catalans es plantejarien canviar de sistema operatiu per tenir l'assistent de veu del mòbil en català. Ho diu l'enquesta encarregada per la Plataforma per la Llengua a l'empresa GESOP, que ho desglossa segons el sistema operatiu que tenen i concreta que serien 925.000 els que podrien abandonar Android i 275.000 els que podrien prescindir de l'iPhone.

Actualment, cap dels assistents de veu existents no parla en català: ni Bixby (Samsung), ni Alexa (Amazon), ni Siri (Apple), ni Google Assistant ni cap altre. Mentre que Alexa és capaç de parlar només vuit idiomes, Siri, el dels iPhone, en parla una vintena, entre els quals el suec, el finès, l'hebreu, el danès o el noruec, llengües amb un pes demogràfic similar o inferior al del català.

Pel que fa a la comprensió de la llengua, l'únic assistent que és capaç d'entendre el català és el Google Assistant, l'assistent de veu del sistema Android, que també és el que encapçala el rànquing pel que fa al nombre de llengües parlades: gairebé una cinquantena. Encara que el català, malauradament, no forma part d'aquestes llengües, si tenim en compte que en són moltes i que el català ja l'entén, no seria d'estranyar que Google Assistant fos el primer assistent de veu a expressar-se en la nostra llengua.

Tres de cada deu catalanoparlants tenen el mòbil configurat en castellà

El que també posa de manifest l'enquesta encarregada per l'ONG del català és que els catalanoparlants encara tenen marge per a catalanitzar els dispositius electrònics i revela que el 28,7% tenen configurat el mòbil en castellà. En el cas dels castellanoparlants, només el 3,6% el té en català, un percentatge inferior al dels que el tenen en anglès, que són el 4,2%.

Si mirem les dades per grups d'edat i no per llengua d'ús habitual, les dades són encara més preocupants. Mentre que entre els més grans de 65 anys, el 39% té el mòbil en català, el percentatge baixa fins al 24% en el cas dels que tenen entre 16 i 29 anys. Fent un cop d'ull a tots els grups d'edat, es pot veure que l'edat i l'elecció del català al sistema operatiu són directament proporcionals.