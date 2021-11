Un professor de la UAB dimiteix perquè no li deixen impartir les classes en català

Un professor de la Universitat Autònoma de Barcelona ha dimitit per no poder impartir les classes d'un màster en català, segons que ha informat TV3.

Feia tres anys que Jordi Juanico impartia en català un crèdit d'un màster a Bellaterra. Però aquest curs, amb la pandèmia, la teoria era online i la Universitat va decidir que només es podia fer en castellà al·legant que els alumnes no podien fer una mínima immersió lingüística.

Virgínia Luzón, vicerectora de Comunicació i Promoció de la UAB, defensa el paper de la Universitat argumentant que la situació és excepcional i fruit de la pandèmia.

Segons Jordi Juanico, però, la pandèmia no és excusa: «En qualsevol altre indret del món això no seria una excusa per canviar d'idioma. La gent que ve de fora ha de saber que la llengua del país és la catalana, no una altra llengua».

El professor es queixa que els responsables del màster tampoc no varen acceptar que s'utilitzassin materials didàctics en català, però sí que s'utilitzàs el català en les pràctiques. Per Juanico, això és inacceptable. Ha assegurat que sempre oferia la possibilitat d'explicar als alumnes que venien de fora el que no entenien i anar més a poc a poc. I que, d'aquesta manera, mai havia tingut problemes.