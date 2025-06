S'estrena ‘En Ruta’, un projecte audiovisual de divulgació científica a Internet per a fer créixer el català entre els joves

La Plataforma per la Llengua acaba d'estrenar En Ruta, un projecte audiovisual de divulgació científica en català a càrrec de Divubio (Cristina Hurtado) i cAMP divulgatiu (Núria Camp), que ha comptat amb el suport de l'empresa d'embotits La Selva i la promotora cultural UnNouAire.

Des d'aquest dilluns ja es pot veure el primer capítol de la sèrie a YouTube, en què les presentadores visiten la Catalunya Central i descobreixen el fenomen de la propagació del so, la importància de recuperar llavors d'espècies silvestres comestibles i els fets que s'amaguen darrere la llegenda del Timbaler del Bruc. Amb aquest projecte, l'entitat cerca impulsar el català a internet amb la vista posada especialment en els més joves, de la mateixa manera que ho fa amb projectes com El Mood, el TikTok de l'entitat o el concurs per a musicar poemes amb la cooperativa Versembrant.

En aquest primer episodi, que s'ha estrenat al YouTube de la plataforma digital de divulgació científica Neurones Fregides, les presentadores visiten Manresa per a trobar-se amb Shalana Rodríguez, creadora de contingut i presentadora de diversos projectes de 3Cat i RTVE Catalunya. També coneixen Montserrat i el Bruc amb Toni Bertólez, físic i col·laborador habitual de Neurones Fregides (responsable de Del buit al tot), amb qui parlen de la propagació del so i esbrinen què pot tenir de veritat o de mite la llegenda del Timbaler del Bruc.

A Jorba, les presentadores descobreixen les instal·lacions d'Eixarcolant, un col·lectiu que treballa per fomentar un model de producció, distribució, consum d'aliments i desenvolupament socioeconòmic més sostenible, ètic i just. Amb Marc Casabosch, divulgador, formador i coordinador general del col·lectiu, parlen de la importància de recuperar llavors d'espècies silvestres comestibles i de les varietats agrícoles tradicionals.

Divubio i cAMP divulgatiu, referents de la divulgació científica en català a les xarxes

Les responsables d'En Ruta són Divubio i cAMP divulgatiu. Divubio és un projecte de divulgació científica de la biòloga Cristina Hurtado, que compta amb il·lustracions de la també biòloga Elisenda Casabona i més de 1.000 seguidors a Instagram. Per la seva banda, cAMP divulgatiu és una iniciativa de la bioquímica Núria Camp, que aposta sobretot per vídeos i retransmissions en directe per aprofundir conceptes científics, té més de 1.000 seguidors a Instagram. Totes dues iniciatives formen part del col·lectiu de divulgació científica Neurones Fregides, que compta amb més de 25.000 seguidors a X, més de 4.000 a Instagram i més de 1.000 a YouTube. A En Ruta, a més d'Hurtado i Camp, també hi participaran Míriam Gibert, comunicadora audiovisual, i la mateixa Elisenda Casabona.