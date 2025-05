Les dades que demostren l'estafa de l'aplicació de la Llei d'Amnistia

Divendres vinent farà una any de l'aprovació de la Llei d'Amnistia. L'Entitat antirrepressiva Alerta Solidària ha fet una actualització dels 'marcadors de l'amnistia', que vos oferim a continuació:

Se'n beneficien:

· 173 manifestants i activistes.

· 26 polítics, càrrecs públics i empresaris.

· 129 policies.

Se'ls nega:

· 76 manifestants i activistes.

· 23 polítics i alts càrrecs.

· 4 policies.

Derivats a altres òrgans judicials:

· 16 manifestants i activistes.

· 52 polítics i alts càrrecs.

· 0 policies.

En destaca l'extraordinària eficàcia respecte dels policies i les dificultats que trobem les persones independentistes.

Des d'Alerta Solidària consideren que «la Llei d'Amnistia, juntament amb altres mesures, ha contribuït a pacificar el país a base d'adormir l'independentisme i, pitjor, lluny de les promeses justificatives de Junts i ERC, no ha servit per avançar en el reconeixement del dret d'autodeterminació ni per aturar la repressió i fer net de la guerra bruta i el lawfare».