Els propers dies 16, 17 i 18 de maig arriba la segona Trobada nacionalista dels Països Catalans, que es farà a Vic organitzada per l'entitat Vertebrar Catalunya.

«El procés de globalització, les noves tecnologies, la demografia, l’evolució d’Europa, així com altres factors, dibuixen un nou escenari per a les futures generacions que lideraran el catalanisme. Per aquest motiu, cal avaluar la validesa del nostre pensament i actualitzar-lo. Estem en una nova etapa on ens cal recuperar la iniciativa i, per a fer-ho, el primer pas és reforçar el coneixement i la il·lusió per a treballar en un projecte compartit», expliquen.

A més, assenyalen que aquesta trobada pretén ser «un espai per a acostar la gent més activa dels diferents territoris nacionals. Un punt de trobada des d’on impulsar nous lideratges, visions més actuals i compartir accions. I mentre ho fem, ens coneixem i creixem plegats».

Programa

Divendres 16 de maig

20 h Sopar de Benvinguda. Lliurament del 1r Premi Països Catalans a La Bressola. Sopar amenitzat pel poeta i rapsoda Josep Pedrals. Lloc: Casino de Vic (Carrer de Jacint Verdaguer, 5).

Dissabte 17 de maig

9.30 h Acreditacions.

10.00 h Conferència Inaugural: 'El moment nacional que vivim'. Vicenç Villatoro. Escriptor i periodista. Presentat per Antoni Vives.

10.45 h Pausa.

11.00 h Taula Rodona: 'El mercat cultural i de comunicació dels Països Catalans, de la retòrica al pla de negoci'. Antoni Gelonch. President de la Fundació Horitzons 2050. Clàudia Pujol. Directora de Sàpiens, Grup Abacus. Vicent Partal. Director de Vilaweb. Moderador/a: Joaquim Forn.

12.05 h Pausa.

12.15 h Taula Rodona: Competitivitat nacional: oportunitats i febleses. Elisabet Vives. Consultora de polítiques públiques (London School of Economics) i membre del comitè polític d’Alhora. Guillem López Casasnovas. Catedràtic d’economia de la UPF. Jordi Galí. Investigador Sènior del CREI i Catedràtic de la UPF. Martí Serra. Graduat en Filosofia, Política i Economia per la UPF. Co-ponent de la Secció d'Estudis Polítics de l'Ateneu Barcelonès. Moderador/a: Jaume Garau.

13.30 h Dinar.

14.30 h Cafè tertúlia 'Catalanisme a les Xarxes Socials'. Albert Lloreta. Periodista, realitzador audiovisual i fundador de La Fera i Bonobo Films. Blanca Roca. graduada en comunicació audiovisual i co-fundadora de @sos.catala. Marc Lesan. Realitzador audiovisual i creador de contingut a l''APM?' (TV3). Queralt Vidal. Advocada i creadora de contingut. Moderadora: ⁠Irene Riart. Periodista i experta en comunicació digital

15.35 h Conferència: '125 aniversari de Futbol Club Barcelona. Què celebrem?' A càrrec de David Carabén, comissionat del 125è aniversari.

16.35 h Pausa.

16.45 h Taula Rodona: 'Qüestió nacional i model social'. Didac Amat. Professor Dret Internacional públic UPF. Doctorand en Dret Internacional Climàtic UPF. Membre de la Junta Directiva d’Òmnium Cultural. Maite Salord. Escriptora i filòloga menorquina. Vicent Flor. Doctor en Sociologia i professor de la Universitat de València. Moderador: Pol Villaverde. Màster en Polítiques i Administració Pública per SciencesPo París i Columbia University. Vocal de Junta de l'Ateneu Barcelonès.

20.30h Sopar amb música. Claustre del Seminari.

Diumenge 18 de maig

10.00 h Taula rodona: 'L’estat de la llengua i les polítiques lingüístiques'. Guillem Nivet, president de La Bressola. Josep Escribano. President de l’associació d’Elx, El Tempir. Antoni Llabrés, president de l’Obra Cultural Balear. Òscar Escuder, President de la Plataforma per la llengua. Moderadora: Laura Tapiolas. Periodista de El Temps.

11.15 h Pausa.

12.00 h Conferència de cloenda: Núria Cadenes. Escriptora i periodista. Presentada per Pere Antoni Pons.

Les inscripcions a la trobada es poden fer a la web trobadanacionalista.cat