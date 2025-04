25 d'abril de 1707: la derrota a la batalla d'Almansa que encara sotmet els valencians

El 25 d’abril de 1707 els valencians varen viure una de les derrotes més importants de la seva història i més de 300 anys després, encara pateixen les conseqüències d’aquella pèrdua de sobirania. Dins el marc de la Guerra de Successió a la Corona espanyola, la desfeta d'Almansa va significar l'inici de la derrota del bàndol austriacista, entre ells els maulets, amb l'ocupació del Regne de València per Castella i l'aplicació del dret de conquesta, sent anul·lats els furs concedits fins aleshores i la imposició dels Decrets de Nova Planta.

Per això, la Diada del 25 d'abril, originàriament celebrada com Vetlada Patriòtica i com Diada de Dol Nacional, commemora aquesta derrota a la batalla d'Almansa i les llibertats perdudes del poble valencià.

Enguany, Acció Cultural del País Valencià (ACPV) va celebrar la manifestació a Alacant el 12 d'abril per a reivindicar que «sense el sud no hi ha país». Hem viscut algunes manifestacions memorables a Alacant: la de 1985, amb el lema 'Alacant, sí a la nostra llengua'; la de 1995 'Alacant és important. Sense Alacant no hi ha país'; i la de 2008, sota el lema 'Alacant sí. Per la llibertat d’expressió. Volem TV3'. Aquesta vegada, 30 anys després de la de 1995 i un dia abans que l’Ovidi Montllor se n’anàs de vacances, han tornat a reivindicar que Alacant és valenciana.

«Vivim un moment polític i cultural difícil. Es vol negar la valencianitat de la ciutat; el govern alacantí del Consell de la Generalitat tracta de reviure els vells atacs a la llengua i el nostre poble i la nostra cultura ha patit els efectes desastrosos de la dana. Amb el lema 'Alacant: on renaix el País Valencià' reivindiquem que, enfront dels intents de desvincular-nos de la resta del País i enfront dels intents d’assimilació, el sud és una part imprescindible del projecte nacional. La nostra terra no és lloc on amagar-se com alguns polítics pretenen, ni escenari per a l’especulació».

La commemoració del 25 d’Abril al País Valencià recorda una derrota històrica que encara es pateix però també reivindica la lluita per la recuperació dels drets i l'autogovern del poble valencià.