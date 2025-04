Jordi Turull carrega contra Llarena i Marchena: «Són l'encarnació que Franco no ha mort»

El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha carregat aquest dissabte contra el magistrat instructor del 'procés', Pablo Llarena, i el magistrat del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, per considerar que la seva oposició a aplicar l'amnistia evidencia que són «l'encarnació que Franco no ha mort».

«Llarena i Marchena representen els guardians del 'lligat i ben lligat'. S'han rebel·lat contra el poder legislatiu i ara es rebel·len contra el Tribunal Constitucional. Això és una gran anomalia. Llarena i Marchena són l'encarnació que Franco no ha mort», ha destacat Turull en una entrevista a l’agència de notícies Europa Press. Ho ha dit després que el president del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, avancés que fallarà sobre l'amnistia abans d'estiu i després que Llarena advertís que els recursos d'empara dels líders del 'procés' a l'Alt Tribunal no tindran recorregut perquè l'última paraula la tindran en el Suprem.

Per a Turull, tots dos magistrats estan fent interpretacions «retorçades i delirants» perquè no es pugui aplicar la norma, i defensa que això fins i tot ho diu la magistrada del Suprem Anna Ferrer. «Això ho fan estaments del poder judicial. I això té noms i cognoms, Pablo Llarena i Manuel Marchena, els grans guardians del 'lligat i ben lligat' i l'encarnació que Franco va morir físicament, però el seu esperit continua viu», ha insistit.

No romandre impassibles

Per això, Turull ha instat el Govern de Pedro Sánchez a no romandre impassible davant això i a actuar perquè «no sols s'han rebel·lat contra el poder judicial, sinó que, a més, ara diuen que el que diu el TC els és igual». «Gent que a nosaltres ens envia a presó per dir que no seguim la norma del Constitucional, ells ara diuen 'el que digui el TC m'és igual'», ha criticat el líder de Junts, que confia que, en qualsevol cas, la justícia europea «els posi en el seu lloc».

Davant aquesta situació, Turull ha requerit la implicació de la Fiscalia General de l'Estat perquè «si tens la constatació que hi ha uns jutges que prevariquen, el que has de fer és denunciar-los». «Què més han de fer perquè hi hagi algú que els digui fins aquí han arribat?», ha preguntat el polític català, que considera que el que ocorri també pot ser un avís per a Europa. Abans de res, ha reclamat que la sentència del TC sigui «molt clara i explícita, i després el Suprem té la decisió de si continua prevaricant o de si l’aplica».

Turull, encara que admet que una sentència del TC a favor de l'amnistia pot afavorir la possible tornada del president Carles Puigdemont a Catalunya, ha rebutjat fer un calendari, al·legant que no depèn d’ells. «El que sí que puc assegurar és que nosaltres combatrem aquest cop d'estat encobert» de Llarena i Marchena davant les instàncies que siguin necessàries, ha aclarit.

‘Operació Catalunya’

Turull també ha demanat la Fiscalia a prendre cartes en l'assumpte i denunciar a tots els implicats en la denominada 'Operació Catalunya', als quals acusa d'haver convertit l'Estat «en una claveguera perquè ho van provar tot per a intentar destrossar al moviment independentista». «No pot ser que la Fiscalia General estigui en la inòpia davant l’actual situació. Estrenyerem perquè hi hagi aquesta instrucció», ha avisat, després d'explicar que des del seu partit també estudiaran presentar una querella.

No obstant això, Turull s'ha mostrat escèptic que la Fiscalia actuï perquè «després de tantes dècades de la mort del dictador, el lligat i ben lligat continua molt arrelat en la cúpula judicial, en les estructures dels ministeris de l'Interior i en molts àmbits de la Fiscalia General».

Després de demanar «anar fins al final», Turull ha manifestat que espera que quan acabin els treballs de la comissió de recerca de la 'Operació Catalunya', de la qual n'ha tret pit, s'emprenguin accions legals: «No pot ser que es miri cap a un altre costat davant aquest femer institucional de persecució de l'independentisme».