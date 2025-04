Massiva manifestació a Alacant per a reivindicar «la valencianitat del sud»

La manifestació del 25 d'abril ha tornat aquest dissabte a Alacant per a reivindicar «la valencianitat del sud» i d'aquesta ciutat com a «part imprescindible del projecte nacional davant dels intents d'assimilació i de desvincular» aquestes comarques «de la resta del País Valencià».

La marxa, convocada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV), ha congregat a nombroses persones. L'acte reivindicatiu ha tornat enguany a la capital alacantina, que ja va acollir aquesta cita en 1985, 1995 o 2008, i commemora la derrota en la Batalla d'Almansa de 1707 i les seves «conseqüències per al poble valencià» i la pèrdua de llibertats.

Sota el lema 'Alacant, on renaix el País Valencià', la manifestació ha arrencat sobre les 18.20 hores des de les escales de l'IES Jorge Joan d'Alacant, a l'entorn de les avingudes General Marvà i Benito Pérez Galdós, i ha finalitzat a l'auditori de la Petxina de l'Esplanada amb la lectura d'un manifest i un concert de Pep de la Tona, projecte musical de Josep Nadal, excantant de La Gossa Sorda.

Els assistents han mostrat cartells i pancartes com 'La llengua no és toca', 'Marca sí al valencià', 'Defensem el territori, la cultura i la llengua' o 'Mazón, dimissió'.

A més, han llançat proclames exigint la dimissió del cap del Consell, Carlos Mazón, i del conseller de Cultura i Educació, José Antonio Rovira, i altres com 'El 'president' a Fontcalent', 'Partit Popular, partit criminal', 'No són morts, són assassinats', 'Alacant no està en venda', 'País Valencià, lliure i sobirà', 'Alacant és valencià', 'Guillem Agulló, ni oblit ni perdó' o 'Educació pública i en valencià'.

La manifestació l'han obert dolçainers i tabaleters i també hi han participat muixerangues i grups de danses de tot el territori valencià.

També hi han assistit dirigents i càrrecs polítics de Compromís, com el seu síndic en Les Corts, Joan Baldoví, la diputada en el Congrés Àgueda Micó o el portaveu de la coalició a l'Ajuntament d'Alacant, Rafa Mas.

Igualment, s'hi han sumat altres partits d'esquerres com Esquerra Unida del País València (EUPV), i altres entitats i plataformes socials, culturals i polítiques.

ACPV ha demanat a la població que surti als carrers per a «fer sentir un clam en un moment polític i cultural difícil, perquè s'ha volgut negar en diverses ocasions la valencianitat de la ciutat d'Alacant».

En aquesta línia, l'entitat considera que «els governants alacantins del Consell de la Generalitat han tractat de reviure vells atacs a la llengua». Tot això, en un any marcat pels «efectes desastrosos» de la dana del 29 d'octubre de 2024 «sobre el poble i la cultura».

També ressalta que Alacant «no és lloc per a amagar-se, com alguns polítics pretenen, ni escenari per a l'especulació», i que les comarques alacantines són les que celebren el Misteri d'Elx, Sant Jordi, les festes de moros i cristians, carnestoltes o Fogueres.

I ha emfatitzat: «Som la terra d'Ovidi Montllor, d'Enric Valor, de Carmelina Sánchez-Cutillas, de Lluís Alpera, de Maria Ibars, de Miquel Grau i d'Isabel-Clara Simó, i d'on neix la música d'Andreu Valor, de Sandra Monfort, d'El Diluvi i altres punts, on recordem els exiliats de la República en el Stanbrook, els assassinats i tancaments en els camps dels Ametllers i d'Albatera. Som la ciutadania conscient que ha apostat pel valencià i un poble que ni renúncia a les seves arrels ni al seu futur».

En declaracions als mitjans abans d'iniciar la marxa, la presidenta de ACPV, Anna Oliver, ha ressaltat que «Alacant és indispensable en el projecte de País Valencià» i que «les comarques del sud reivindiquen la seva valencianitat i així ho acaben de demostrar en la consulta per la llengua».

«Alacant en cap moment pot ser el refugi d'aquells ineptes que ens governen i que pensen que aquesta terra és un oasi de pau per a ells. Sortirem al carrer en cadascuna de les comarques per a tirar-los del govern», ha agregat.

En la mateixa línia, la vicepresidenta de ACPV i encarregada de l'entitat a Alacant, Marinela Garcia, ha agraït el «suport» de les entitats «de totes les comarques» en la manifestació: «És molt important per a vertebrar el nostre país i visibilitzar que som molts i no invisibles, i que continuarem treballant per la nostra llengua i cultura, aquí i en tot el territori, de nord a sud».

Per part seva, el portaveu de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, en declaracions a Europa Press, ha mostrat el seu suport a aquesta acció reivindicativa «davant d'un Consell que vol exterminar el valencià, perquè totes les decisions que presa van en contra de la llengua».

«És més important que mai estar avui a Alacant dient que també és País Valencià. Hem vist que en la dana vam tenir el pitjor Consell en les pitjors circumstàncies», ha ressaltat Baldoví.

I ha apuntat: «La declaració d'ahir de l'exconsellera Salomé Pradas crec que va ser escandalosa, un insult a les víctimes de la dana, perquè va dir que no sabia res d'emergències, però sí que va saber cobrar. Aquest 'govern dels millors' era en realitat el de la gent amb menys cor i menys humanitat. Per tant, avui també a Alacant, reivindiquem la memòria de totes les víctimes que han perdut la vida per culpa d'un govern incompetent».

Així mateix, el portaveu de Compromís a l'Ajuntament d'Alacant, Rafa Mas, en declaracions a Europa Press, ha explicat que la coalició dona suport a la manifestació del 25 d'abril «perquè és un dret humà defensar la cultura, història i identitat com a país i com a poble valencià».