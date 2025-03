Girona homenatjarà el mossèn i poeta felanitxer Bartomeu Barceló amb motiu del centenari d’un sermó que li va comportar repressió i exili

Girona commemorarà l’episodi històric que va significar el sermó que mossèn Bartomeu Barceló i Tortella (Felanitx, 1888 - Terrassa, 1973) va fer el 6 d’abril de 1925, el Dilluns Sant, des de la trona de la Catedral de Girona. Les cròniques de l’època expliquen que Mn. Barceló va demanar per al poble català «aquella justícia i aquella llibertat que Crist guanyà a pols per a la humanitat». Les seves paraules no varen agradar a les autoritats del moment, en plena dictadura del general Primo de Rivera, que el varen fer detenir i aquell mateix vespre va ser traslladat a la presó fins que va tenir ocasió de refugiar-se a l’Estat francès, primer a París i després a Catalunya Nord, amb el suport del Bisbe de Perpinyà Juli de Carselade. Bartomeu Barceló mai no es retractà de les seves paraules i es va mantenir en la defensa de la llengua, la cultura i la identitat de la Nació Catalana completa, amb la poesia com a bandera.

L’acte consistirà en diversos parlaments, entre els quals destacarà el de l’escriptor Bartomeu Mestre que, a partir de l’esdeveniment que es commemora, farà un repàs de la vida i l’obra de Bartomeu Barceló. Una altra intervenció significativa serà la de la vicebatlessa de Girona, Gemma Geis, que ho farà també com a besneboda del mossèn gironí Camil Geis, que va ser un testimoni presencial d’aquell sermó i que va mantenir una bona amistat amb Mn. Barceló. També hi haurà missatges d’adhesió a l’acte i salutacions de familiars i amics de Mn. Barceló venguts expressament des de la seva vila natal, Felanitx, i també d’algunes de les poblacions on visqué al llarg de la seva trajectòria com Perpinyà, Esplugues de Llobregat o Terrassa. La convocatòria, que s’ha fet sota el lema ‘Català de Mallorca’ (#catalàdeMallorca), per a reivindicar l’expressió que Mn. Barceló emprava per a identificar-se i signar molts dels seus escrits, ha estat promoguda per membres de la societat civil de Felanitx i de Girona. L’acte, que és de caràcter públic i obert a tothom, també comptarà amb uns tocs poètics i musicals a partir d’una tria de poemes de l’antologia poètica de Mn. Barceló que s’edità l’any 1974. ✍🏼La Unesco va declarar el 21 de març Dia Mundial de la Poesia. A Felanitx, terra de grans poetes, no volem deixar passar aquest dia sense recordar-ho. Aquest any ho feim amb un text de mossèn Bartomeu Barceló Tortella.A qui el 6 d'abril se li fa un acte de reconeixement a Girona pic.twitter.com/CcDzymVsWL — Ajuntament Felanitx (@AjFelanitx) March 21, 2025