El concurs Sona9 celebra 25 anys

Aquest és un any molt especial per al Sona9. El concurs de referència de la música emergent en català celebra 25 anys i convoca la 25a edició del 17 de març a l’11 de maig al web sona9.cat. Pel certamen, organitzat pel Grup Enderrock i 3Cat (iCat, Catalunya Ràdio i TV3) amb el suport d’Estrella Damm, han passat prop de 4.000 grups i cantants d’arreu dels Països Catalans i de les files han sorgit alguns dels noms més importants de l’escena musical catalana del darrer quart de segle: Dan Peralbo, Els Amics de les Arts, Els Catarres, Figa Flawas, Joan Dausà, La iaia, Lildami, Manel, Maria Jaume, Oques Grasses, Ouineta, Txarango, etc.

Amb motiu del 25è aniversari, el concurs avançarà les fases per a celebrar els 10 concerts preliminars –del 1r al 25 de juny– amb els 30 artistes seleccionats pel jurat a sales de Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià i Andorra. Les semifinals tendran lloc del 10 al 20 de juliol a la sala El Molino de Barcelona amb tres concerts delicatessen, i la final se celebrarà, de manera extraordinària, el dimarts 23 de setembre a la Plaça Catalunya de Barcelona coincidint amb la inauguració de les Festes de la Mercè de la capital catalana. La revista Enderrock publicarà a l’agost un número especial commemoratiu dels 25 anys del Sona9, i també es realitzarà un documental amb els testimonis dels artistes més destacats que han sorgit del certamen. A més, de cara a la tardor, un cop celebrada la 25a edició, es commemoren els 25 anys amb concerts especials dels grups que han passat pel Sona9. 25a edició La convocatòria per a participar en aquesta edició estarà oberta fins el diumenge 11 de maig. Els 10 concerts preliminars tendran lloc a sales de Barcelona, Lleida, Tarragona, Salt, Palma, València i Escaldes-Engordany, entre el 1r i el 25 de juny amb els 30 artistes seleccionats pel jurat del Sona9. Les semifinals també canviaran de lloc i enguany seran amb una tanda de tres concerts delicatessen a la sala El Molino de Barcelona. El divendres 11, diumenge 13 i dijous 17 de juliol els cantants i grups classificats hauran de presentar, a més del seu repertori, l’adaptació al català d’una cançó gravada per un altre artista i la musicació d’un poema d’un autor novell. Els concerts semifinals seran enregistrats en vídeo i optaran a la final del Premi Verkami per Votació Popular que se celebrarà en línia a principi de setembre. La primera quinzena de setembre se celebrarà la penúltima fase amb els tres finalistes. Els candidats hauran de realitzar un concert de petit format als estudis d’iCat. I, a més, faran una estada a les Cases de la Música per preparar el directe de la final amb un director d’escena i podran enregistrar una cançó original als estudis Camaleó de Blanes, amb l’assessorament de l’enginyer de so i productor Aleix Iglesias. Amb motiu del 25è aniversari del Sona9, la final del concurs se celebrarà el dimarts 23 de setembre a la Plaça de Catalunya de la capital catalana com a prèvia de les Festes de la Mercè, on actuaran les tres propostes finalistes, i el grup guanyador del Sona9 2024, Gavina.mp3, que farà la preestrena del seu nou àlbum.