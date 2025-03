La Xarxa Vives reivindica la llengua catalana com a valor estratègic en la formació de professionals qualificats

El Consell General de la Xarxa Vives d’Universitats, format pels 22 rectors i rectores membres, s’ha reunit a l’Abadia de Montserrat en un acte emblemàtic que coincideix amb la commemoració del mil·lenari del monestir. En aquest marc, la institució ha fet pública la Declaració de Montserrat, un document que reafirma el compromís de la institució amb els valors de qualitat, inclusió i sostenibilitat com a eixos fonamentals de l’educació superior.

Així mateix, la declaració reclama l’adopció de polítiques que garantisquen la protecció i la promoció de la llengua catalana, que asseguren i reforcen la seua presència en l’esfera pública i acadèmica. El text s’ha llegit a tres veus, amb les intervencions del president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Josep-Eladi Baños Díez; la vicepresidenta II i rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón Soler; i el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot Giner.

Una universitat oberta al món i compromesa amb el territori

Després de tres dècades de treball conjunt, la Xarxa Vives ha esdevingut un referent universitari, promovent la col·laboració acadèmica. Amb aquesta declaració, la institució reforça el seu compromís amb una universitat innovadora, arrelada al territori i oberta al món, alineant-se amb els valors de qualitat, sostenibilitat i inclusió que defineixen l’espai europeu d’educació superior (EEES). El document posa en relleu la funció de la universitat no només com a generadora de coneixement, sinó també com a agent de transformació social i cultural.

«L’objectiu és contribuir al progrés del sistema universitari, la qualitat educativa, la diversitat i la innovació com a eines per a construir un futur inclusiu, sostenible i basat en el coneixement», ha destacat el president de la Xarxa Vives i rector de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, Josep-Eladi Baños Díez.

Llengua, educació i innovació per a un futur sostenible

En un context de creixent diversitat lingüística, la Xarxa Vives aposta per una política multilingüe que forme professionals competents i amb vocació internacional, alhora que referma el seu compromís amb la promoció del català en l’esfera universitària. En aquest sentit, la Declaració de Montserrat reclama a les institucions comunitàries que garantisquen la protecció i la promoció de la llengua pròpia com a patrimoni comú i element clau per a la qualitat educativa i la professionalització dels estudiants, reclamant-ne l’oficialitat a la Unió Europea.

Així mateix, el text aprovat pels rectors i rectores també aposta per l’impuls d’aliances estratègiques amb institucions acadèmiques, culturals i econòmiques, per ampliar l’impacte de l’educació superior en el territori; i la consolidació del lideratge de les universitats de la Xarxa amb projectes interuniversitaris de recerca, docència i transferència de coneixement. La Declaració de Montserrat marca un pas endavant en la construcció d’una educació superior més oberta, plural i alineada amb els reptes globals del segle XXI.

La Xarxa Vives d’Universitats és una institució sense ànim de lucre que representa i coordina l’acció conjunta de 22 universitats de Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra i Sardenya. Amb 30 anys d’experiència en el desenvolupament de projectes universitaris amb resultats visibles i reconeguts, representa un col·lectiu universitari superior a les 530.000 persones entre estudiantat, personal docent i investigador (PDI) i personal tècnic, d’administració i serveis (PTGAS).