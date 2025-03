Publiquen el darrer volum de Mural del País Valencià, de Vicent Andrés Estellés

És ben sabut que Vicent Andrés Estellés és el poeta valencià contemporani més rellevant i un dels poetes centrals de la literatura catalana del segle XX. ‘Mural del País Valencià’ fou probablement el projecte més ambiciós i de més abast del poeta de Burjassot: era una obra pensada amb voluntat totalitzadora, a través de la qual pretenia abordar la història del país, la seva geografia i alguns dels seus fets històrics i personatges més rellevants.

Tot i que el gruix del material que conforma Mural del País Valencià va ser escrit durant els anys 1974-1978, l’obra no es va publicar per primer cop fins el 1996 de manera pòstuma a 3i4, amb una edició a càrrec de Jaume Pérez-Montaner. L’any 2023, en el marc de l’edició a 3i4 de l’Obra completa revisada -un projecte dirigit des de feia més d’una dècada per Vicent Salvador, que morí aquell mateix 2023, Josep Murgades i Jordi Oviedo-, se’n va començar a publicar una nova edició totalment revisada.

El nou projecte de publicació ha estat concebut en quatre volums. El volum IX es va publicar el 2022 a cura de Jordi Oviedo i Irene Mira i conté els Llibres I-VIII. El volum X, a cura d’Irene Mira, conté els Llibres IX-XIV i fou publicat el 2023. Coincidit amb l’inici de l’Any Estellés, a principis de 2024, aparegué el volum XI a cura de Jordi Oviedo, que inclou els Llibres XV-XXII. I ara l’aparició del volum XII a cura d’Irene Mira, que inclou els Llibres XXIII-XXVII, conclou la publicació d’aquesta magna obra de gairebé 1.500 pàgines en total.

El volum XII tanca Mural del País Valencià i canta les «altres ciutats»

Mural del País Valencià comença amb un clar protagonisme de la ciutat de València, amb el Cap i casal com a centre neuràlgic. Però en aquest volum XII, en canvi, ens trobem davant d’una «descentralització territorial»: el poeta volia fer-se càrrec del conjunt del país, i de vertebrar-lo homenatjant ciutats històriques del País Valencià com ara Oriola, Xàtiva, Elx, Alacant, Morella, Peníscola, Altea, Gandia o Alzira.

Així, tal com va assenyalar Jaume Pérez-Montaner, l’Estellés de Mural del País Valencià pot ser definit com un «sacerdot i profeta, com a a poeta al capdavall, [que] entra i viu en els fets que descriu, contempla, recorda, ordena i participa líricament en el passat, el present i el futur dels seus pobles»

I és que justament Mural del País Valencià també destaca per la «intenció de futur que té». Així ho assenyala Irene Mira, curadora del volum i especialista estellesiana: «els llibres que ací recollim són mostres d’una poesia social amb voluntat de futur perquè són cants orientats a l’engrandiment de l’autoestima i el reconeixement col·lectius d’aquestes ciutats que també constitueixen el País Valencià en un moment històric políticament convuls com ho van ser els anys d’agonia del règim de Franco i els primers després de la mort del dictador».

I afegeix: «la consciència històrica de l’autor es mostra una vegada més i deixa entreveure l’interès per reconèixer aquelles viles i ciutats mitjanes que sostenien i sostenen el territori».

El volum XIII tancarà el projecte d’Obra completa revisada

A finals de 2025 es publicarà un darrer i últim volum que clourà l’Obra completa revisada de Vicent Andrés Estellés. El volum XIII estarà conformat per textos memorialístics i teatrals del poeta, així com d’altres textos dispersos.