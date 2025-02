L’extinent de batle a l’Ajuntament de Perpinyà, Jaume Roure, ha adreçat una carta oberta a l’actual batle, Louis Aliot, del partit d’extrema dreta Rassemblement National, perquè aquest es va negar a cedir la sala municipal per a un casament perquè s’havia de fer en català. Cal recordar que des del 1993, els matrimonis poden celebrar-se en català, sense perjudici de l'ús del francès.

«La seva decisió, senyor batle, és un greu atac a una llibertat individual garantida tant pel Conveni de 1976 sobre l’emissió dels documents multilingües de l’estat civil com per la normativa europea. També constitueix un insult a la diversitat cultural i lingüística que enriqueix el nostre territori, afirma l’article 75-1 de la Constitució francesa»; i remarca que «ningú no pot quedar exclòs de demanar que el matrimoni també es faci en català a més del francès».

Finalment, Roure demana al batle de Perpinyà que presenti les seves disculpes a la parella i, a més, fa una crida a tots els càrrecs electes a mobilitzar-se «perquè aquests actes no tornin a passar mai més».