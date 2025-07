El llarg hivern del Donbàs

Quan els titulars del món sencer anunciaren la guerra de Rússia contra Ucraïna l’any 2022, les bombes ja feia vuit anys que queien a la regió del Donbàs. Encara que l’entrada directa de tropes russes ordenada per Putin el febrer del 2022 representà una escalada important del conflicte, la guerra feia uns quants anys que es disputava. I no era una guerra entre dos països, era una guerra entre dos blocs, entre dos mons.

Als que duim anys veient com els mitjans acostumen a tractar als manifestants d’aquell país, ens començà a fer olor a cremat que molts mitjans, inclòs els de dretes, donassin suport als manifestants de l’Euromaidan cap a finals del 2013. Quan els manifestants violents apareixen com a ‘’freedom fighters’’ als mitjans és que passa alguna cosa. I, efectivament, el que passava era que Occident (amb EEUU-OTAN al capdavant) tenia molt interès en provocar una canvi de govern a Ucraïna que miràs més cap a Europa i menys cap a Rússia. I ho aconseguiren; les protestes violentes de la plaça del Maidan de Kiev, encapçalades per diversos grups d’extrema dreta com Pravy Sektor o Svoboda, expulsaren el president Ianukóvitx del país. Tot i això, les regions de l’est, el Donbàs, més lligades històricament al seu veí (i fins fa poc germà rus) decidiren no participar del canvi de govern i sortiren als carrers a una sèrie de protestes que desembarcaren en l’ofensiva d’Ucraïna contra les seves pròpies províncies ‘’separatistes’’ a la denominada Operació Antiterrorista (ATO).

Un conflicte que en pocs mesos havia matat a més de 10.000 persones i havia submergit a les regions de l’est a una situació humanitària catastròfica. Regions bloquejades pel seu propi govern, que havien d’afrontar l’hivern amb talls de llum i de gas, i que fins i tot registraren morts per inanició. Aquí fou quan vaig decidir anar a veure amb els meus propis ulls què passava a les portes d’Europa (amb el beneplàcit de l’OTAN i els líders occidentals). El que vaig veure fou una població civil durament castigada i atrapada a un tauler de joc en el qual hi havia molts interessos i del qual ningú no sabia quan acabaria la partida. Des del meu primer viatge ja han passat 11 anys, i les bombes encara cauen al Donbàs. Tot seguit, podeu veure alguna de les imatges que vaig captar.

Una dona treu el cap per la porta d’una tenda. Tots els negocis es troben folrats amb metalls o fustes per intentar salvar les finestres dels bombardejos. Al cartell, hi diu: ‘’Estam treballant’’.

Veïns de Spartak, al front de Donetsk, conviuen a diari amb els bombardejos de l’Exèrcit ucraïnès. A la imatge, restes d’un míssil ‘’Huragan’’.

Un milicià prorús caminà pel barri Kivsky (Donetsk).

La mineria del carbó és un dels motors econòmics del Donbàs. Per això, les mines són uns dels objectius de l’artilleria ucraïnesa.

Un home fuma a l’entrada d’un refugi antiaeri (2014). Quan vaig tornar l’any 2017, encara vivia al mateix refugi subterrani.

Dos pacients d’un centre psiquiàtric de Donetsk miren per la finestra. Com que el govern ucraïnès va tallar el pagament de sous i pensions, així com els subministraments a les regions de l’est, els metges i els infermers treballen voluntàriament per mantenir aquests centres.

Miners arreglen les vies d’una mina destruïda pels bombardejos de l’exèrcit ucraïnès.

Milers de civils viuen sota terra per refugiar-se de les bombes, o perquè han perdut casa seva.

Una dona passa per davant d’un dels blocs d’habitatge bombardejats a la ciutat de Pervomaisk, a la regió de Lugansk.

Als inicis del conflicte hi havia molts voluntaris a unitats militars independents. Aquí veim un milicià cosac a una trinxera de Lugansk.

Una dona espera que acabin els bombardejos per poder sortir del seu refugi sota terra. Molts dels refugis foren construïts durant la Guerra Freda i ningú pensava que hi haurien de tornar.

Dos voluntaris internacionalistes que han acudit al Donbàs per lluitar contra el feixisme. A l’esquerra, Alexis (Espanya/Colòmbia); a la dreta, Texas (EUA). Ambdós morts durant la guerra.

Presoners ucraïnesos a l’aeroport de Donetsk, escenari d’una de les batalles més cruentes de tota la guerra.

Un infant juga amb el seu conill d’Índies al refugi subterrani que li fa de casa.

Restes de l’aeroport de Donetsk, que pocs anys abans havia estat reformat i era dels més moderns de la regió.

Un home ens mostra les restes de casa seva després d’un bombardeig de l’exèrcit ucraïnès.

Un soldat del batalló Sparta fuma entre les ruïnes de l’aeroport de Donetsk.

Una de les notes que militants d’extrema dreta han deixat a les cases dels civils de Donetsk: ‘’Morireu com animals a un camp de concentració. Batalló Azov.

Reportatge que vaig fer per TeleSur, titulat ‘’Hivern al Donbàs’’

Mikel Oibar

Fotoperiodista