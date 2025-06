Martxelo Otamendi, nou president de l’associació europea de diaris en llengües minoritzades

Martxelo Otamendi ha estat triat com a nou president de Midas en l'assemblea anual. Es tracta de l’associació europea de mitjans en llengües minoritzades. Otamendi substitueix Edita Slezakova, del diari eslovac en llengua hongaresa Új Szó, qui ha agraït la confiança dels socis i li ha cedit el relleu.

Midas, amb seu a Bozen (Tirol del Sud), agrupa prop de trenta mitjans d'Europa que publiquen en llengües minoritzades, entre ells el dBalears.

Otamendi ha remarcat que vol posar l’accent en la col·laboració entre socis com intercanvi d’experiències, suport entre grans i petits i ajut als més vulnerables. A més, ha aprofitat per a denunciar que alguns mitjans sofreixen boicots institucionals: «Per exemple, Nós Diario, de Galícia, no rep ni un cèntim de la Junta. Haurem de mirar com es pot abordar aquest cas o com es pot fer campanya per capgirar-ho. És un afer difícil, però cal provar-ho».

Otamendi va dirigir Egunkaria del 1993 al 2003 i Berria del 2003 al 2023. Quan es va retirar, el diari li va proposar de continuar com a representant a Midas, càrrec que ara compagina amb la presidència.