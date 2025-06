Almenys tres morts i més de vuitanta ferits pels atacs iranians contra Israel

Almenys tres persones han mort i més de vuitanta han resultat ferides de diversa consideració, entre elles un home en estat greu, a conseqüència del llançament de 100 míssils iranians contra Israel aquest divendres en represàlia a l'onada de bombardejos israelians en diversos punts del territori iranià, incloent-hi diverses instal·lacions nuclears com la planta d'enriquiment d'urani de Fordo, situada a la província de Qom.

La major part de les víctimes van ser provocades per impactes directes en un bloc de 32 pisos d'altura a Tel Aviv i a la ciutat confrontant de Ramat Gan, ha informat el portal de notícies israeliana Ynet, citant fonts del servei nacional d'ambulàncies d'Israel, el Magen David Adom (MDA), i residents locals.

Prèviament, el MDA havia notificat el registre de 34 ferits, inclosos un home i una dona -que finalment ha estat una de les mortes- en estat greu, així com a altres quatre en estat «moderat» per metralla que han estat evacuades als hospitalsd’Ichilov i Sheba a Tel Hashomer. A més, altres quatre persones han estat ateses per atacs de pànic.

Així mateix, un altre atac contra edificis residencials s'ha saldat amb altres dues persones mortes i 19 ferits, dels quals tres es troben en estat greu i la resta són lleus. Tots van ser traslladats als hospitals de Shamir i Wolfson, pròxims a la capital Tel Aviv.

La Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha confirmat en un comunicat emès poc després del primer llançament l'inici de l'operació 'Veritable Promesa III' com a resposta a 'Lleó Naixent', les maniobres militars desencadenades durant la matinada per Israel contra instal·lacions nuclears iranianes i la cúpula militar de la república islàmica.

Atacs d'Israel a l'Iran

En el marc d'aquesta contraofensiva, l'Exèrcit d’Israel ha recomanat als seus ciutadans que romanguin en «àrees protegides fins a nou avís», si bé més tard ha aixecat la recomanació després d'avaluar que els llançaments per part de l'Iran han cessat. No obstant això, les alertes antiaèries israelianes han tornat a sonar en diferents punts del país al llarg de la nit davant la presència de presumptes drons iranians en territori israelià.

Durant la nit del divendres al dissabte els míssils iranians han impactat en diversos punts d'Israel en una jornada marcada per diverses onades d'atacs que han causat la destrucció de multitud d'edificis i habitatges. Prèviament, l’Exèrcit israelià havia dut a terme una nova onada d'atacs contra territori iranià que va afectar nombroses infraestructures crítiques. De la mateixa manera, van confirmar haver atacat una instal·lació nuclear iraniana a la ciutat de Isfahán, en el centre del país, així com contra bases militars a les ciutats d’Hamadán i Tabriz. Aquesta última, segons l'autoritat militar, hauria estat destruïda pels bombardejos.