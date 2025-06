Musk s’acoquina i esborra el missatge que vinculava Trump amb el traficant de menors Jeffrey Epstein

Guerra oberta o reconciliació? El magnat Elon Musk s’ha acoquinat i ha fet anques enrere esborrant del seu compte de la seva xarxa social X el missatge en el qual vinculava directament el president dels Estats Units, Donald Trump, amb els crims comesos pel traficant de menors Jeffrey Epstein, un dels seus atacs més durs contra el mandatari enmig de la guerra oberta que va esclatar entre ambdós magnats aquesta setmana per les desavinences sobre el projecte fiscal de la Casa Blanca.

«És hora de llançar la gran bomba: Donald Trump està en els arxius d’Epstein. Aquesta és la veritable raó per la qual no s'han fet públics. Que tinguis un bon dia, DJT», va escriure Musk dijous passat en aquest missatge eliminat. Epstein va ser arrestat el juliol de 2019 per càrrecs d'abús sexual i tràfic de desenes de nenes a principis dels anys 2000; el multimilionari es va llevar la vida penjant-se en la seva cel·la d'una presó de Nova York un mes després del seu arrest, després d'una sèrie de «negligències i fallides», segons va determinar el Departament de Justícia.

Musk no ha esborrat altres missatges en els quals comenta amb emoticones vídeos i opinions dels usuaris de la seva plataforma sobre aquest assumpte, però també ha publicat respostes reconciliadores en un dels comptes oficials de la Casa Blanca (Rapidresponse47) sota un vídeo de Trump on el mandatari li desitja «el bé».

«El mateix dic», va contestar el magnat, qui també ha esborrat altres atacs contra Trump, entre ells un en el qual Muskassegura que sense la seva ajuda, l'ara president no hauria guanyat les eleccions de novembre que li van ajudar a pujar de nou al poder.